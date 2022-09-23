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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал обмен результатом «очень сложной работы»

Песков отметил, что не знает, общался ли Путин с Медведчуком и где находится последний. Медведчука Россия получила в рамках обмена пленными с Украиной
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Для обмена пленными между Россией и Украиной была проведена сложная работа, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Обмен — это результат очень сложной работы. Можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят», — сказал пресс-секретарь.

Пескова также спросили, общался ли президент Владимир Путин со своим кумом, украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, а также где сейчас находится последний. Пресс-секретарь главы государства ответил, что не располагает такой информацией.

Минобороны сообщило о возвращении 55 военных из плена
Политика

Москва и Киев обменялись военнопленными в ночь на 22 сентября. Россия вернула 50 военных, в том числе в ДНР и ЛНР. Как заявили в Минобороны России, в плену им «грозила смертельная опасность». Среди выданных Киевом лиц также был Медведчук.

Украина, в свою очередь, получила 215 человек, среди которых командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламар (Калина), а также командир морпехов 36-й бригады Сергей Волына (Волына). До завершения военных действий пять командиров «Азова» будут находиться в Турции «под личные гарантии турецкого президента», сообщил президент Украины Зеленский.

Медведчук — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). На Украине против него открыто несколько уголовных дел. В мае прошлого года политика обвинили в госизмене и нарушении правил войны, суд отправил его под домашний арест. Позже Медведчука обвинили в заговоре с целью подорвать энергетическую безопасность страны. Как заявила Служба безопасности Украины (СБУ), он помогал срывать поставки угля из-за границы в пользу сырья из Донбасса.

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В феврале МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Лариса Чередниченко тогда заявила, что политик покинул свой дом в Киеве из-за угроз, но остается в городе, где «продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности». В марте суд заочно арестовал Медведчука. А в апреле СБУ сообщила о его задержании в ходе спецоперации. На видео, которое опубликовало ведомство, политик попросил обменять его на «защитников и жителей Мариуполя».

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
Виктор Медведчук обмен пленными Украина Военная операция на Украине
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