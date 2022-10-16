Сын фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту объяснил его визит в Грузию

Мужчина назвал случившееся с отцом «подставой» и заявил, что тот ездил в Грузию, чтобы оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз. Спецслужбы считают Соломко причастным к перевозке взрывчатки при подготовке теракта

Фигурант дела о теракте на Крымском мосту Роман Соломко ездил в Грузию, чтобы оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз. Об этом рассказал «РИА Новости» его сын Максим Соломко.

«Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией <…> Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм <…> Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли», — сказал сын подозреваемого.

Соломко назвал случившееся с его отцом «подставой».

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильного пути. Следственный комитет счел случившееся терактом и завел уголовное дело по соответствующей статье (ч. 2 ст. 205 УК). В ФСБ полагают, что взрыв организовали военная разведка Минобороны Украины и лично ее глава Кирилл Буданов.

По версии следствия, бомбу замаскированную под рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 палетах общим весом 22,7 т., переправляли граждане Грузии и Украины, в том числе Роман Соломко. Всего в деле 12 фигурантов. Восьмерых из них задержали, а пятерых (в том числе Соломко) арестовали. Всем им грозит пожизненное заключение.

Следователи полагают, что груз с бомбой отправили в начале августа из порта Одессы в болгарский город Русе, после чего перенаправили в Грузию, а затем в Армению. В конце сентября — начале октября в ереванском терминале «Трансальянс» груз растаможили по правилам ЕАЭС. После этого документацию изменили и отправителем стала армянская ГУ АР ДЖИ ГРУП, а получателем — московская компания «Лидер», утверждают в ФСБ.

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Затем, 4 октября, зарегистрированный в Грузии грузовик въехал в Россию через погранпункт «Верхний Ларс». Через два дня груз прибыл на оптовую базу в Армавире. После этого, говорили в спецслужбе, в сопутствующие документы снова внесли изменения: отправителем стал ульяновский ТЭК-34, а получателем — несуществующая компания из Крыма. В ФСБ полагают, что в этом участвовала группа из пяти россиян и двоих украинцев, среди которых был и Соломко. К 6 октября палеты загрузили в фуру россиянина Махира Юсубова, которая выехала в Симферополь, В 6:03 8 октября с помощью груза произвели подрыв, следует из выводов ФСБ.