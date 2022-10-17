В Турции предложили модель «зерновой сделки» для решения других проблем

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
В Киеве прогремело несколько взрывов Политика, 07:17
Ефимов подвел промежуточный итог программы создания мест приложения труда Город, 07:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:00
В России выросли продажи средств для потенции и противозачаточных Общество, 07:00
В Турции предложили модель «зерновой сделки» для решения других проблем Политика, 06:53
«Коммерсантъ» узнал об увеличении доли брака микрочипов из КНР до 40% Бизнес, 06:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
Adnkronos узнал о гибели под Донецком воевавшего за ДНР гражданина Италии Политика, 06:16
Рогов назвал условие для перезапуска Запорожской АЭС Политика, 06:01
В Николаеве загорелся склад горюче-смазочных материалов Политика, 05:47
Израильский министр призвал Тель-Авив оказывать военную помощь Украине Политика, 05:23
В Госдуме предложили снять бронь по мобилизации с депутатов и сенаторов Политика, 05:17
Работодатели назвали молодежь в России менее ответственной и амбициозной Общество, 05:00
Военная операция на Украине ,  
0 

В Турции предложили модель «зерновой сделки» для решения других проблем

Глава Минобороны Турции: «зерновая сделка» должна стать моделью для решения других проблем

«Зерновая сделка» могла бы стать моделью для решения других проблем в регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, передает Anadolu.

«Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем», — сказал Акар.

Он также указал, что с начала действия сделки из портов Украины вышли 345 судов, которые вывезли больше 7,7 млн тонн агропродукции. «Подобно тому, как мы смогли найти решение зернового вопроса, проводя эту последовательную политику, обмен пленными также стал продуктом этой политики. Наша цель — продолжать работать над решением проблемы мирными средствами и методами», — заключил глава военного ведомства.

«Зерновая сделка» была заключена в июле, Украина и Россия по отдельности подписала соглашения с Турцией и ООН. По ее условиям был открыт коридор для вывоза зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают экспортировать ей продовольствие и удобрения.

В то же время Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Президент Владимир Путин называл ситуацию с вывозом зерна «сплошным надувательством», поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны, в том числе в ЕС.

Тем не менее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Путиным в Астане 13 октября выразил надежду, что сделка будет продлена. «Мы решительно настроены оказать содействие как для продолжения действующей сделки по зерновому коридору, так и для вывоза продовольствия и удобрений из России, как вы говорили, в бедные страны через Турцию», — заявил Эрдоган.

Теги
зерно сделка Турция Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Москве начались переговоры по зерновой сделке с представителями ООН
Политика
Путин заявил о вопросе к работе зерновозов из-за взрыва на Крымском мосту
Политика
Эрдоган выразил надежду на продолжение зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter