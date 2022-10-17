В Турции предложили модель «зерновой сделки» для решения других проблем

«Зерновая сделка» могла бы стать моделью для решения других проблем в регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, передает Anadolu.

«Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем», — сказал Акар.

Он также указал, что с начала действия сделки из портов Украины вышли 345 судов, которые вывезли больше 7,7 млн тонн агропродукции. «Подобно тому, как мы смогли найти решение зернового вопроса, проводя эту последовательную политику, обмен пленными также стал продуктом этой политики. Наша цель — продолжать работать над решением проблемы мирными средствами и методами», — заключил глава военного ведомства.

«Зерновая сделка» была заключена в июле, Украина и Россия по отдельности подписала соглашения с Турцией и ООН. По ее условиям был открыт коридор для вывоза зерна из трех портов Черного моря, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают экспортировать ей продовольствие и удобрения.



В то же время Москва неоднократно критиковала исполнение сделки. Президент Владимир Путин называл ситуацию с вывозом зерна «сплошным надувательством», поскольку большая часть зерна, по его словам, идет в обеспеченные западные страны, в том числе в ЕС.

Тем не менее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Путиным в Астане 13 октября выразил надежду, что сделка будет продлена. «Мы решительно настроены оказать содействие как для продолжения действующей сделки по зерновому коридору, так и для вывоза продовольствия и удобрений из России, как вы говорили, в бедные страны через Турцию», — заявил Эрдоган.