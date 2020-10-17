В Минобороны Армении заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши

Утром 17 октября города Нагорного Карабаха Степанакерт и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщает представитель Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«Вновь нарушившие гуманитарное прекращение огня вражеские силы на рассвете возобновили ракетные удары по мирным поселениям. Самые интенсивные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши», — говорится в сообщении.

По ее словам, карабахские подразделения приняли ответные меры. Степанян заверила, что сейчас оперативно-тактическая ситуация находится под контролем подразделений Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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