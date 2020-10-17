Президент Южной Осетии заразился коронавирусом

Также инфекцию выявили у и.о. председателя правительства Геннадия Бекоева. В республике зафиксировали 284 случая заражения, из них большую часть — после открытия границы с Россией

Анатолий Бибилов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заболел COVID-19, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-секретаря президента Дину Гассиеву.

«Последний тест показал положительный результат. Президент переносит заболевание в легкой форме, продолжает дистанционно исполнять свои обязанности», — сказала Гассиева.

Также ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики сообщает, что коронавирус подтвердился и у и.о. председателя правительства Геннадия Бекоева.

Во вторник, 13 октября, коронавирус подтвердили у самой Гассиевой. Тогда она сообщала, что тест Бибилова на COVID-19 отрицательный.