Президент Южной Осетии заразился коронавирусом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заболел COVID-19, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-секретаря президента Дину Гассиеву.
«Последний тест показал положительный результат. Президент переносит заболевание в легкой форме, продолжает дистанционно исполнять свои обязанности», — сказала Гассиева.
Также ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики сообщает, что коронавирус подтвердился и у и.о. председателя правительства Геннадия Бекоева.
Во вторник, 13 октября, коронавирус подтвердили у самой Гассиевой. Тогда она сообщала, что тест Бибилова на COVID-19 отрицательный.