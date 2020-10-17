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Президент Южной Осетии заразился коронавирусом

Также инфекцию выявили у и.о. председателя правительства Геннадия Бекоева. В республике зафиксировали 284 случая заражения, из них большую часть — после открытия границы с Россией
Анатолий Бибилов
Анатолий Бибилов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заболел COVID-19, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-секретаря президента Дину Гассиеву.

«Последний тест показал положительный результат. Президент переносит заболевание в легкой форме, продолжает дистанционно исполнять свои обязанности», — сказала Гассиева.

Также ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики сообщает, что коронавирус подтвердился и у и.о. председателя правительства Геннадия Бекоева.

Во вторник, 13 октября, коронавирус подтвердили у самой Гассиевой. Тогда она сообщала, что тест Бибилова на COVID-19 отрицательный.

Южная Осетия открыла границу с Россией
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Цхинвале закрылись три школы, один детский сад, а также две отдельные группы в других детских садах. Еще два дошкольных учреждения закрылись в селах. В этих образовательных учреждениях были выявлены случаи заболевания COVID-19, а также превышение эпидпорога по заболеванию сезонными гриппом и ОРВИ.

В общей сложности в Южной Осетии выявили 284 случая заражения коронавирусом, за последние сутки это число выросло на 57, став рекордным с начала пандемии, сообщает Sputnik. По данным республиканского Роспотребнадзора, 194 человека заболели после открытия границы с Россией.

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В конце августа. Бибилов заявлял, что готов открыть сообщение с Россией без ограничений с середины сентября.

В итоге в России решение об открытии границы с Южной Осетией приняли 10 сентября, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пересечение границы было возобновлено 15 сентября в обычном режиме.

Автор
Мария Лисицына
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