Россия решила открыть границу с Южной Осетией

Глава правительства Михаил Мишустин подпишет соответствующий документ после согласия оперативного штаба. Это произойдет «в ближайшие дни»

Вид Цхинвала в Южной Осетии (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение в ближайшие дни должен подписать премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении оперштаба, поступившем в РБК.

В конце августа о намерении открыть границу с Россией без всяких ограничений 15 сентября заявлял президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Ранее об открытии границ с Россией сообщили власти Молдавии. Несмотря на то что карантин в стране отменят только 15 сентября, власти страны внесли Россию в так называемый зеленый список. Аналогичное решение приняли Черногория и Киргизия.



Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Польша с 1 сентября сняла запрет на перелеты в Россию и из нее. С 7 по 21 сентября россияне смогут въехать и в Грецию. Однако число граждан, которых последняя готова принять, ограничено — не более 1 тыс. человек. Попасть в Грецию можно будет лишь через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона и только со справкой об отрицательном результате теста на коронавирус.

С августа также была открыта граница с Абхазией. Две страны возобновили в том числе и железнодорожное сообщение.