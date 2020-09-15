Южная Осетия открыла границу с Россией

Южная Осетия с полуночи 15 сентября возобновила пересечение границы республики с Российской Федерацией, которое было закрыто с начала апреля на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства Южной Осетии.

Согласно постановлению правительства, с 15 сентября пересечение государственной границы между Южной Осетией и Россией через многосторонний пункт пропуска «Рук» будет действовать обычном режиме.

Кроме того, с 15 сентября отменяется действие большинства ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Южной Осетии. Также было отменено обязательное двухнедельное пребывание на карантине для граждан, въезжающих в республику.

На фоне открытия государственной границы с Российской Федерацией на территории Южной Осетии будут усилены профилактические противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения среди населения коронавирусной инфекции, сообщила председатель Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения Марина Кочиева.

Глава Югосетпотребнадзора также сообщила о разработанных рекомендациях по организации работы различных учреждений и организаций, а также правил поведения граждан в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики.

Запрет на пересечение границы с Российской Федерацией в Южной Осетии действовал с 1 апреля.

В конце июля запрет продлили до 31 августа. Однако, несмотря на это, граждане республики, оставшиеся за границей, имели возможность вернуться на родину. Для этого они должны были обратиться в югоосетинское консульство в Северной Осетии. После возвращения они проходили обязательный двухнедельный карантин.

Для грузового транспорта, поставляющего в республику продовольственные товары, медикаменты и стройматериалы, был установлен особый график пересечения границы.

В конце августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о намерении открыть границу с Россией без всяких ограничений.

10 сентября оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией.