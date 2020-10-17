Армения направила в Москву военных на встречу с делегацией Азербайджана

Баку отказался от аналогичного шага, утверждает Ереван. В ходе встречи должны были обсуждаться меры контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ереван по инициативе России направил в Москву своих военных для встречи с представителями Минобороны Азербайджана, однако Баку отказался от аналогичного шага. Об этом в сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, передает ТАСС. По словам Геворкян, военные должны были обсудить механизм контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

«По нашим данным, Баку не направил своих представителей на эту встречу. Это означает, что Баку, по сути, отказывается от соглашения, достигнутого в Москве, и отвечает отказом на инициативу России», — отметила пресс-секретарь. По словам Геворкян, «в Ереване предполагают, что Турция не разрешает представителям ВС Азербайджана посетить Москву».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. О прекращении огня Баку и Ереван договорились в ходе консультаций в Москве 9 октября. Согласно договоренностям, режим должен был вступить в силу с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября. Незадолго после начала режима стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения, военные действия продолжились.

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что договоренности, которые в Москве обсуждали представители Армении и Азербайджана, также включают ввод в Карабах миротворцев, которые гарантировали бы «невозобновление боевых действий».Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет готова отправить миротворцев в зону конфликта при согласии обеих сторон.