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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Песков назвал условие для отправки российских миротворцев в Карабах

Фото:Adrien Vautier / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Adrien Vautier / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кремль будет готов отправить миротворцев в Нагорный Карабах, чтобы решить военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, если власти этих стран будут согласны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Любое размещение возможно только с согласия двух сторон», — отметил он.

Накануне сенатор Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков допустил, что Россия может отправить миротворцев, поскольку заинтересована в прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.

По его словам, миротворцами должны выступать только те страны, которые всеми своими действиями демонстрируют желание остановить вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 октября также заявил, что последние договоренности, которые обсуждали представители Армении и Азербайджана, включают ввод в Карабах миротворцев, которые гарантировали бы «невозобновление боевых действий».

По мнению главы МИД России, на данный момент достаточно направить в регион не миротворцев, а военных наблюдателей. Решение по этому поводу, отметил Лавров, должны принимать стороны конфликта.

Боевые действия на границе двух стран возобновились 27 сентября. Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика ввели военное положение на своих территориях. Главы МИД Армении и Азербайджана 9 октября провели в Москве переговоры, в результате которых стороны договорились о прекращении огня в Карабахе с 12:00 10 октября. Несмотря на это, Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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