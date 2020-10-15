Песков назвал условие для отправки российских миротворцев в Карабах

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Кремль будет готов отправить миротворцев в Нагорный Карабах, чтобы решить военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, если власти этих стран будут согласны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Любое размещение возможно только с согласия двух сторон», — отметил он.

Накануне сенатор Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков допустил, что Россия может отправить миротворцев, поскольку заинтересована в прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.

По его словам, миротворцами должны выступать только те страны, которые всеми своими действиями демонстрируют желание остановить вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном.