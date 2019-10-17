Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа

По данным источников издания в президентской администрации, Эрдоган «категорически отверг» документ и выкинул его в мусорную корзину

Фото: Jim Bourg / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выкинул в мусорную корзину письмо от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Собеседники уточнили, что Эрдоган «категорически отверг» содержание документа.

9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.

«Вы не хотите быть ответственным за убийство тысяч людей, а я не хочу уничтожить турецкую экономику при помощи санкций. <...> История скажет вам спасибо, если вы все сделаете правильно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком», — говорилось в письме.