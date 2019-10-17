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Операция Турции в Сирии ,  
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Кремль назвал необычным письмо Трампа Эрдогану с упоминанием дьявола

Письмо, в котором президент США Дональд Трамп просит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не уподобляться дьяволу, не характерно для такого уровня переписки. Об этом заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Такой язык не часто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», — сказал он.

Политика
CNN узнала о письме Трампа с призывом Эрдогану не оказаться дьяволом

Ранее CNN опубликовал текст письма Трампа Эрдогану, которое он отправил накануне начала турецкой операции против курдов на северо-востоке Сирии. В послании американский лидер предлагал Эрдогану «заключить хорошую сделку». Он советовал турецкому коллеге отказаться от операции в Сирии, чтобы не быть ответственным за убийство тысяч людей. Трамп, в свою очередь, пообещал «не уничтожать» турецкую экономику при помощи санкций.

«История скажет вам спасибо, если вы все сделаете правильно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком», — заключал письмо Трамп.

Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября. Вооруженные силы страны зашли на приграничную территорию Сирии, находящуюся под контролем курдских группировок, которые считаются в Турции террористическими. Как заявляла Анкара, турецкие военные намерены создать 30-километровую зону безопасности вдоль границы. Официальный Дамаск, США, ЕС и некоторые страны Лиги арабских государств (ЛАГ) осудили действия Турции. Эрдоган, однако, заявил, что Турция не остановит операцию и не будет вести переговоры с курдами.

Теги: Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, письмо, Владимир Путин
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