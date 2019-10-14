Елизавета II поддержала выход Великобритании из ЕС до 31 октября

Великобритания намерена покинуть Евросоюз до конца октября, как ранее и заявлял премьер Борис Джонсон. Об этом заявила в обращении к депутатам во время открытия новой сессии парламента королева Елизавета II, сообщает Би-би-си.

«Для правительства всегда оставался приоритетом выход из ЕС к 31 октября», — сказала Елизавета II.

Во время своей речи она добавила, что после выхода из Евросоюза кабинет министров представит парламенту 26 законопроектов в сферах торговли, миграции, сельского хозяйства, рыболовства, борьбы с преступностью. С Евросоюзом Британия продолжит выстраивать отношения на принципах добрососедства и сотрудничества.

После переговоров в Брюсселе Великобритания пошла на уступки в своих требованиях по Brexit. При этом ЕС и Объединенному Королевству пока не удается достичь окончательных договоренностей по таможенным соглашениям.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся летом 2016 года. За Brexit высказались 51,9% участников. Изначально выход страны из ЕС планировался 29 марта, однако предыдущему премьеру Терезе Мэй не удалось провести через парламент согласованные с Брюсселем условия выхода из союза.