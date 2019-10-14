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Политика ,  
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Елизавета II поддержала выход Великобритании из ЕС до 31 октября

Великобритания намерена покинуть Евросоюз до конца октября, как ранее и заявлял премьер Борис Джонсон. Об этом заявила в обращении к депутатам во время открытия новой сессии парламента королева Елизавета II, сообщает Би-би-си.

«Для правительства всегда оставался приоритетом выход из ЕС к 31 октября», — сказала Елизавета II.

Во время своей речи она добавила, что после выхода из Евросоюза кабинет министров представит парламенту 26 законопроектов в сферах торговли, миграции, сельского хозяйства, рыболовства, борьбы с преступностью. С Евросоюзом Британия продолжит выстраивать отношения на принципах добрососедства и сотрудничества.

После переговоров в Брюсселе Великобритания пошла на уступки в своих требованиях по Brexit. При этом ЕС и Объединенному Королевству пока не удается достичь окончательных договоренностей по таможенным соглашениям.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся летом 2016 года. За Brexit высказались 51,9% участников. Изначально выход страны из ЕС планировался 29 марта, однако предыдущему премьеру Терезе Мэй не удалось провести через парламент согласованные с Брюсселем условия выхода из союза.

31 октября как новая возможная дата выхода страны из ЕС было согласовано ЕС и Великобританией в апреле 2019 года. Преемник Терезы Мэй Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его цель — вывод страны из ЕС до 31 октября вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение с Евросоюзом. Согласовать свое видение «жесткого Brexit» с парламентом Джонсону пока так и не удалось. 6 сентября депутаты приняли законопроект, запрещающий «жесткий» сценарий Brexit.

8 октября глава Европарламента Давид Сассоли сообщил о готовности предоставить Великобритании очередную отсрочку выхода из ЕС. Заявление было сделано после встречи политика с премьер-министром королевства Борисом Джонсоном.

Сассоли добавил, что такая возможность существует при наличии веских причин и запроса от Лондона.

Если до конца месяца Великобритания не определит новые правила договора по Brexit, то страна автоматически перестанет быть членом Евросоюза.

Теги: Brexit, Великобритания, Елизавета II
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Борис Джонсон сообщил о новом плане по Brexit
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