СК сообщил о 13 погибших при теракте в Керчи

Число жертв теракта в политехническом колледже Керчи достигло 13 человек, еще около 50 человек пострадали. Большинство из них подростки, сообщили следователи

Фото: Екатерина Кейзо / ТАСС

В результате взрыва устройства, начиненного металлическими предметами, в Керченском политехническом колледже погибли 13 человек. Об этом сообщает Следственный комитет.

Еще порядка 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Взрыв произошел в столовой учебного заведения около 12:00 мск. Минздрав Крыма сообщал о десяти погибших и 50 пострадавших. Очевидцы рассказали РБК, что на месте происшествия были слышны выстрелы.

По словам директора политехнического колледжа Ольги Гребенниковой, неизвестные ворвались в здание и начали нападать на студентов и сотрудников. Сама она не была тому свидетельницей, однако знает детали со слов своих коллег.

«Повылетали все стекла... Взорвали холл, бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали — ну я не знаю с чем, — бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого вообще могли найти, кто попадался», — рассказала Гребенникова, уточнив, что в результате взрыва «трупов полно, детей трупов полно».

Очевидец произошедшего в разговоре с РБК добавил, что неизвестные ворвались в колледж и начали стрелять, после этого произошел взрыв в столовой. По его словам, двоих педагогов «в упор застрелили».

​Расследование уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) передали в центральный аппарат ведомства. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники. Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Керчь криминалистов и следователей, которые имеют опыт расследования преступлений такого рода. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев направил в Крым сотрудников центрального аппарата ведомства. Для расследования власти сформировали штаб, в который вошли сотрудники СКР, ФСБ и МВД.

В связи со случившимся глава Крыма Сергей Аксенов объявил в республике трехдневный траур с завтрашнего дня, 18 октября. О теракте уже доложено президенту Владимиру Путину. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.