Директор политехнического колледжа в Керчи рассказала о нападении

По словам директора керченского колледжа Ольги Гребенниковой, на школу было совершено нападение. Неизвестные убивали всех, кого могли найти на втором этаже, а также застрелили как минимум двух преподавателей колледжа — мать и дочь

Фото: Екатерина Кейзо / ТАСС

В Керченском политехническом колледже неизвестные нападали и на учеников, и на сотрудников, рассказала директор учебного заведения Ольга Гребенникова. Видеозапись с разговором Гребенниковой по телефону опубликована на канале издания Kerch.com.ru на YouTube.

На видео Гребенникова разговаривает по мобильному телефону, обращаясь к своей собеседнице «Наталья Николаевна».

По словам Гребенниковой, сама она не была свидетельницей произошедшего, однако знает о произошедшем со слов своих сотрудников. Приняв участие утром, перед нападением, в торжественном мероприятии Worldskills в школе, к 11 утра она уехала из школы в БТИ «подписывать договор по практике».

«Ворвались ровно через пять или десять минут после моего отъезда. Кто-то ворвался, взорвали... Повылетали все стекла... Взорвали холл, бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали — ну я не знаю с чем — бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого вообще могли найти, кто попадался», — рассказала Гребенникова. «Настьку мою... убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей-трупов полно — настоящий теракт», — добавила она.

«В общем, настоящий теракт... как в Беслане. Я бы сейчас была трупом, потому что всех моих сотрудников перестреляли», — заключила директор колледжа.

Видео: kerchnettv / Youtube

Житель Керчи и бывший ученик политехнического колледжа Сергей (попросил не называть фамилию. — РБК) рассказал РБК со ссылкой на своего брата, что взрыв произошел в столовой учебного заведения. «У меня сегодня был там брат. Он ученик, с ним слава богу все хорошо. Он рассказал, что зашли люди, начали стрелять, а потом столовая взорвалась, студенты с окон прыгали, двоих педагогов в упор застрелили», — рассказал Сергей.

Торжественное мероприятие, которое состоялось в колледже перед нападением, — начало отборочных соревнований на право участвовать в конкурсе рабочих профессий Wordskills Russia.

На сайте колледжа есть данные о сотрудниках учебного заведения, среди них — две женщины разного возраста с фамилией Бакланова — заместитель директора по учебной работе ​Бакланова Светлана Юрьевна и заведующая информационно-профориентационной работой ​Бакланова Анастасия Вячеславовна.

Ранее стало известно о том, что утром 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов. Сообщалось о том, что в результате происшествия есть пострадавшие и убитые. Позже в пресс-службе минздрава Крыма РБК подтвердили, что, по предварительным данным, погибли десять человек, еще 50 пострадали.

Национальный антитеррористический комитет позже сообщил, что в колледже произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, а на месте ведут работу сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

Заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов, отвечая на вопрос о работе ведомства после взрыва в колледже в Керчи, назвал произошедшее терактом. «Мы участвуем в ликвидации последствий террористического акта», — сказал Меликов на пресс-конференции в Москве. СКР также завел уголовное дело по статье о терроризме.