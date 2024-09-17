В Красном Кресте ответили на приглашение Украины посетить Курскую область
Международный комитет Красного Креста (МККК) готов посетить территории Курской области, находящиеся под контролем Украины, но только при условии гарантий безопасности со стороны обеих сторон конфликта. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель организации Галина Балзамова.
«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию», — сказала представитель МККК.
Накануне МИД Украины сообщил, что обратился в ООН и к МККК с предложениями принять участие в «мерах гуманитарного реагирования» на территории Курской области, находящейся под контролем ВСУ. Ведомство предложило комитету «осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предложение Киева провокацией. По его словам, в Москве рассчитывают, что обе организации дадут «трезвую оценку подобных провокационных заявлений».
Боестолкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны 12 сентября отчиталось об освобождении десяти населенных пунктов в регионе, а накануне — еще двух. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева масштабной провокацией и выразил уверенность, что операция ВСУ провалится.
Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ в Курской области «создание буферной зоны». Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что она должна была отвлечь российские силы от покровского направления, однако этого не произошло. Это признавал и Зеленский в начале сентября.
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