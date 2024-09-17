Полигон на Новой Земле принял 94% всех ядерных взрывов в СССР

Полигон на Новой Земле (входит в Архангельскую область) принял 94% мощности всех произведенных СССР ядерных взрывов, сообщило Минобороны к 70-летию со дня создания объекта, передает ТАСС.

«С 1954 по 1990 год на Центральном полигоне были проведены испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного взрывов ядерного оружия, суммарная мощность которых составляет 94% от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов», — говорится в публикации.

Центральный полигон открыли на Новой Земле в 1954 году для испытаний ядерного оружия мегатонного класса. Он занимает территорию 90,2 тыс. кв. км, из них более половины приходится на сушу. В советское время на Новой Земле провели 132 ядерных взрыва. Россия испытания ядерного оружия не проводила.