 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Гросси заявил о рекордных темпах ядерной гонки в мире

Глава МАГАТЭ: ядерное нераспространение оказалось под беспрецедентным давлением
По оценке Рафаэля Гросси, один из факторов — возможное ослабление альянсов и вероятность того, что странам придется защищать себя самим
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Глобальный режим ядерного нераспространения находится под самым сильным давлением с окончания холодной войны, и причина в том, что «влиятельные» государства открыто обсуждают, развивать ли им атомное оружие. Об этом в интервью The Financial Times заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. «Не думаю, что в 1990-е годы вы бы услышали, как влиятельные страны говорят: «Почему бы нам тоже не обзавестись ядерным оружием?». В этих странах публично обсуждают этот вопрос, чего не было раньше. Они говорят это публично, говорят об этом в СМИ. Главы государств заявляют о возможности переосмыслить всю эту тему», — сказал Гросси.

По оценке главы МАГАТЭ, есть несколько факторов, из которых некоторые страны стали вновь проявлять интерес к разработке ядерного оружия. «Вся эта напряженность, вероятность того, что союзы ослабнут и странам придется защищать себя самостоятельно», — заявил Гросси. Он подчеркнул, что МАГАТЭ, общаясь с государствами, упирает на важное значение режима нераспространения. «Важно укрепить этот режим, потому что я не думаю, что появление новых ядерных государств как-то улучшит текущую ситуацию», — резюмировал он.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — основополагающий документ в международной системе ядерного нераспространения и разоружения. Его подписали в 1968 году, он вступил в силу в 1970-м. Суть в том, что ядерные державы — Британия, Китай, Россия, США, Франция — обязались не передавать кому бы то ни было ядерное оружие, «не помогать, не поощрять и не побуждать» какие-либо страны «к производству или к приобретению» такого оружия; неядерные страны, в свою очередь, обязались «не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие». При этом у всех стран есть право развивать мирную атомную энергетику.

Изначально договор был рассчитан на 25 лет, но в 1995 году на Обзорной конференции ДНЯО страны проголосовали за то, чтобы сделать его бессрочным. Сегодня в нем участвует 191 страна; вне договора остаются Израиль, Индия, КНДР, Пакистан, которые располагают ядерными арсеналами.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
ядерное оружие МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Материалы по теме
Зачем глава МАГАТЭ поедет на Курскую АЭС
Политика
МИД заявил, что Россию вынуждают усиливать ядерное сдерживание
Политика
МИД Польши отказал президенту в праве обсуждать ядерное оружие
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
ФСИН опровергла участие осужденного Хусинова в захвате заложников в ИК-19Общество, 15:11
Роботы-хирурги и персональные лекарства: что дают технологии в медицинеРБК и Сбер, 15:05
В Челябинске отменили шоу с дронами в честь Дня городаОбщество, 15:03
На Омском НПЗ заверили, что пожар не повлияет на объемы выпускаОбщество, 15:00
Минобороны назвало цели массированного удара по энергетике УкраиныПолитика, 14:41
Польские военные заявили о влетевшем в страну беспилотникеПолитика, 14:38
Умер бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран ЭрикссонСпорт, 14:38
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
В Саратовской области атака беспилотников повредила 23 автомобиляОбщество, 14:37
В Еврокомиссии арест Павла Дурова назвали делом ФранцииПолитика, 14:36
Белгородский чиновник ушел добровольцем на военную операциюПолитика, 14:35
Средний срок кредитов по льготным ипотечным программам начал сокращатьсяНедвижимость, 14:34
Reuters узнал причину тревоги на базе НАТО в ГерманииПолитика, 14:33
Песков напомнил о целях российских ударов по УкраинеПолитика, 14:24
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:20