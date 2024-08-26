Гросси заявил о рекордных темпах ядерной гонки в мире
Глобальный режим ядерного нераспространения находится под самым сильным давлением с окончания холодной войны, и причина в том, что «влиятельные» государства открыто обсуждают, развивать ли им атомное оружие. Об этом в интервью The Financial Times заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.
По его словам, напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. «Не думаю, что в 1990-е годы вы бы услышали, как влиятельные страны говорят: «Почему бы нам тоже не обзавестись ядерным оружием?». В этих странах публично обсуждают этот вопрос, чего не было раньше. Они говорят это публично, говорят об этом в СМИ. Главы государств заявляют о возможности переосмыслить всю эту тему», — сказал Гросси.
По оценке главы МАГАТЭ, есть несколько факторов, из которых некоторые страны стали вновь проявлять интерес к разработке ядерного оружия. «Вся эта напряженность, вероятность того, что союзы ослабнут и странам придется защищать себя самостоятельно», — заявил Гросси. Он подчеркнул, что МАГАТЭ, общаясь с государствами, упирает на важное значение режима нераспространения. «Важно укрепить этот режим, потому что я не думаю, что появление новых ядерных государств как-то улучшит текущую ситуацию», — резюмировал он.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — основополагающий документ в международной системе ядерного нераспространения и разоружения. Его подписали в 1968 году, он вступил в силу в 1970-м. Суть в том, что ядерные державы — Британия, Китай, Россия, США, Франция — обязались не передавать кому бы то ни было ядерное оружие, «не помогать, не поощрять и не побуждать» какие-либо страны «к производству или к приобретению» такого оружия; неядерные страны, в свою очередь, обязались «не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие». При этом у всех стран есть право развивать мирную атомную энергетику.
Изначально договор был рассчитан на 25 лет, но в 1995 году на Обзорной конференции ДНЯО страны проголосовали за то, чтобы сделать его бессрочным. Сегодня в нем участвует 191 страна; вне договора остаются Израиль, Индия, КНДР, Пакистан, которые располагают ядерными арсеналами.
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