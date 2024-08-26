Гросси заявил о рекордных темпах ядерной гонки в мире

По оценке Рафаэля Гросси, один из факторов — возможное ослабление альянсов и вероятность того, что странам придется защищать себя самим

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Глобальный режим ядерного нераспространения находится под самым сильным давлением с окончания холодной войны, и причина в том, что «влиятельные» государства открыто обсуждают, развивать ли им атомное оружие. Об этом в интервью The Financial Times заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. «Не думаю, что в 1990-е годы вы бы услышали, как влиятельные страны говорят: «Почему бы нам тоже не обзавестись ядерным оружием?». В этих странах публично обсуждают этот вопрос, чего не было раньше. Они говорят это публично, говорят об этом в СМИ. Главы государств заявляют о возможности переосмыслить всю эту тему», — сказал Гросси.

По оценке главы МАГАТЭ, есть несколько факторов, из которых некоторые страны стали вновь проявлять интерес к разработке ядерного оружия. «Вся эта напряженность, вероятность того, что союзы ослабнут и странам придется защищать себя самостоятельно», — заявил Гросси. Он подчеркнул, что МАГАТЭ, общаясь с государствами, упирает на важное значение режима нераспространения. «Важно укрепить этот режим, потому что я не думаю, что появление новых ядерных государств как-то улучшит текущую ситуацию», — резюмировал он.