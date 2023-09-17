В США заявили, что наступление ВСУ имеет «оперативные и тактические» цели

Генерал Милли заявил, что наступление ВСУ имеет ограниченные оперативные цели и не позволит вернуть утраченные Киевом территории. Российские власти неоднократно заявляли, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось

Фото: Leah Mills / Reuters

Украинское контрнаступление, продолжающее с начала июня, имеет «ограниченные оперативные и тактические цели» и не позволит добиться полного возвращения утраченных Киевом территорий, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Это наступление [украинское], хотя оно и значительное, имеет ограниченные оперативные и тактические цели, в том смысле, что оно — даже если его цели будет полностью достигнуты — не уберет полностью всех россиян, что является более широкой стратегической целью, которую поставил президент [Украины Владимир] Зеленский», — сказал Милли.

По его словам, для того чтобы ВСУ добились, им потребуется предпринять «значительные усилия в течение значительного периода времени». Он подчеркнул, что конфликт точно не закончится в ближайшее время.

Украина ведет контрнаступление с начала лета. Зеленский еще в июле объяснял медленные темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. В начале сентября он заявил, что украинская сторона в ходе контрнаступления потеряла «много людей».

По данным Financial Times, главная цель наступления ВСУ — прорвать сухопутный мост в Запорожской области, соединяющий Ростовскую область и Крым через новые территории.

Минобороны России неоднократно заявляло об отражении атак ВСУ на разных направлениях. Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что ВСУ потеряли в ходе контрнаступления 71,5 тыс. человек, 543 танка, а также почти 18 тыс. бронемашин различных классов.