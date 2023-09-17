WSJ назвала «следующего врага» на поле боя для Украины

Украина пытается добиться результатов в ходе военных действий, пока это позволяет сделать погода. Когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся, пишет газета. Путин назвал контрнаступление ВСУ провалом

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Смена погоды в зоне боевых действий на дожди и снег осложнит ведение боевых действий, но они продолжатся, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Дождь очень затруднит работу. Грязь ограничит маневренность. Логистические маршруты уже ограничены, а затем вариантов будет еще меньше. Возможности для бронетехники будут сужены», — сказал изданию Александр Солонко, военный из подразделения ВСУ, осуществляющего разведку с помощью беспилотников. Формирование действует на запорожском направлении.

Солонко предположил, что ввиду изменения погоды может произойти и смена тактики, однако у обеих сторон конфликта «есть опыт ведения боевых действий в таких условиях».

Пока погода в зоне военной операции остается теплой и сухой, однако осенние дожди приведут к тому, что дороги будут размыты, настанет распутица — самый опасный период. Когда начнутся морозы, продвижение техники станет проще, но при выпадении снега условия ухудшатся, будут заметны следы передвижения военных. В условиях морозов будет сложнее заряжать орудия.

WSJ отмечает, что риск ухудшения погоды заставляет украинскую сторону действовать активнее, чтобы добиться успехов до того, как продвижение будет затруднено. Financial Times ранее подчеркивала, что на юге Украины благодаря тому, что почвы не черноземные, а песчаные, меньше рисков для превращения территорий в «грязное болото» в период осенних дождей.

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Как отмечал российский президент Владимир Путин, результатов у него нет, а потери большие. По данным президента, ВСУ потеряли более 70 тыс. человек. Министр обороны Сергей Шойгу называл самым напряженным запорожское направление.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий говорил в начале сентября, что российская армия оставила село Работино между Ореховом и Токмаком и отошла на позиции на холмах. Минобороны, комментируя ситуацию в этом районе, сообщало, что «изменений в тактическом положении российских войск нет». Позднее оно не раз отчитывалось об отражении атак в районе Работино и соседнего Вербового.