 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Одиннадцать площадок для экопросвещения в Москве РБК и ДПиООС, 14:29
Экс-глава украинской администрации Херсонской области покончил с собой Политика, 14:16
Федерация выделила российским гимнастам шесть квот на этапы Кубка мира Спорт, 14:14
Кадыров посоветовал отличать правду ото лжи на фоне сообщений о коме Политика, 14:01
Минобороны России заявило об ударе по Харьковскому бронетанковому заводу Политика, 13:59
Тренер фигуриста Гуменника рассказала о запрете кататься под Rammstein Спорт, 13:50
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 13:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Три жителя курской деревни Успеновка пострадали при обстреле Политика, 13:36
Валиева рассказала, что история с допинг-скандалом перевернула ее жизнь Спорт, 13:30
Лавров заявил о развязывании США войны против России руками Украины Политика, 13:17
Ким Чен Ын передал подарок Тихоокеанскому флоту во время визита в Россию Политика, 13:11
Главный тренер покинул «Сочи» после поражения от «Спартака» Спорт, 13:03
Какие проекты двигают Россию к углеродной нейтральности РБК и ДПиООС, 13:00
WSJ назвала «следующего врага» на поле боя для Украины Политика, 12:58
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ назвала «следующего врага» на поле боя для Украины

WSJ: следующий враг на поле боя для Украины — ухудшение погоды
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина пытается добиться результатов в ходе военных действий, пока это позволяет сделать погода. Когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся, пишет газета. Путин назвал контрнаступление ВСУ провалом
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Смена погоды в зоне боевых действий на дожди и снег осложнит ведение боевых действий, но они продолжатся, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Дождь очень затруднит работу. Грязь ограничит маневренность. Логистические маршруты уже ограничены, а затем вариантов будет еще меньше. Возможности для бронетехники будут сужены», — сказал изданию Александр Солонко, военный из подразделения ВСУ, осуществляющего разведку с помощью беспилотников. Формирование действует на запорожском направлении.

Солонко предположил, что ввиду изменения погоды может произойти и смена тактики, однако у обеих сторон конфликта «есть опыт ведения боевых действий в таких условиях».

WSJ назвала «следующего врага» на поле боя для Украины
WSJ назвала «следующего врага» на поле боя для Украины

Пока погода в зоне военной операции остается теплой и сухой, однако осенние дожди приведут к тому, что дороги будут размыты, настанет распутица — самый опасный период. Когда начнутся морозы, продвижение техники станет проще, но при выпадении снега условия ухудшатся, будут заметны следы передвижения военных. В условиях морозов будет сложнее заряжать орудия.

WSJ отмечает, что риск ухудшения погоды заставляет украинскую сторону действовать активнее, чтобы добиться успехов до того, как продвижение будет затруднено. Financial Times ранее подчеркивала, что на юге Украины благодаря тому, что почвы не черноземные, а песчаные, меньше рисков для превращения территорий в «грязное болото» в период осенних дождей.

Читайте на РБК Pro
Почему посещение сауны укрепляет сердце
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Как отмечал российский президент Владимир Путин, результатов у него нет, а потери большие. По данным президента, ВСУ потеряли более 70 тыс. человек. Министр обороны Сергей Шойгу называл самым напряженным запорожское направление.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий говорил в начале сентября, что российская армия оставила село Работино между Ореховом и Токмаком и отошла на позиции на холмах. Минобороны, комментируя ситуацию в этом районе, сообщало, что «изменений в тактическом положении российских войск нет». Позднее оно не раз отчитывалось об отражении атак в районе Работино и соседнего Вербового.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Военная операция на Украине непогода
Материалы по теме
Глава комитета НАТО связал темпы контрнаступления ВСУ с минными полями
Политика
Зеленский описал контрнаступление Украины словами «никакого хэппи-энда»
Политика
Минобороны исключило «изменения в тактическом положении» в Запорожье
Политика