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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян отреагировал на предложение Эрдогана о встрече по Карабаху

Пашинян заявил, что Армения не может поменять вектор своей внешней политики
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Эрдоган ранее предложил провести встречу с участием Пашиняна, Алиева и Путина из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Несмотря на риск эскалации, стороны продолжают процесс мирного урегулирования
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Есть разные предложения для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе, идея турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о четырехсторонней встрече — не единственная, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает агентство «Новости-Армения».

«Есть самые разные предложения и идеи. Сейчас я не хочу выделять одну из них. Проблема в том, что это не единственная идея, чтобы я выразил свое отношение. Мы должны смотреть на вопрос в совокупности», — сказал он.

Пашинян отметил, что внешняя политика Армении «всегда направляется, определяется и исходит из государственных интересов», и потому она не может изменить ее вектор.

Накануне, 16 сентября, Эрдоган выдвинул предложение о проведении встречи «вчетвером» с российским президентом Владимиром Путиным, азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и Пашиняном.

Такое заявление турецкий лидер сделал на фоне обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении. В частности, Пашинян заявлял, что Баку накапливает на этих территориях новые воинские части. Минобороны Азербайджана обвиняло армянских военных в обстреле их позиций.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле обеспокоены эскалацией напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном. «Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности», — добавил он.

В течение этого года Ереван и Баку делали шаги к дипломатическому урегулированию конфликта. В частности, Армения признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Баку отмечал, что намерен решить все существующие вопросы мирным путем, Ереван выражал сходную позицию.

Пашинян сказал, что считает возможным подписание договора между республиками к концу года, передает портал News.am. Заключение какого-либо соглашения на ближайшей встрече сторон — планируется, что она пройдет в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества 5 октября — он исключил.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Никол Пашинян Реджеп Тайип Эрдоган Нагорный Карабах Азербайджан Армения
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