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Армения сообщила о предложении России по статуту МУС

Армения направила России предложение по ситуации с ратификацией Римского статута
Россия просила у Армении разъяснений из-за планов ратифицировать основополагающий документ МУС, выдавшего ордер на арест Путина. Ереван связывал эти действия со своим конфликтом с Баку, а не с отношениями с Москвой
Ереван
Ереван (Фото: Денис Кондратьев / ТАСС)

Армения ведет обсуждение с российской стороной относительно ратификации Римского статута — основополагающего документа Международного уголовного суда (МУС), сообщил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД республики Эдмон Марукян.

«Российской Федерации было сделано предложение по этому поводу, проведена встреча, и процесс идет. Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершенных на территории Республики Армения азербайджанской стороной. Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены», — сказал Марукян.

МУС в марте этого года выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал решение суда ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Премьер-министр республики Никол Пашинян ранее также подчеркивал, что ратификация статута «совершенно не связана с армяно-российскими отношениями». Он уточнял, что речь идет об инцидентах, произошедших в ходе конфликта с Азербайджаном в мае 2021-го и сентябре 2022-го. Вовлечение суда в Гааге сможет существенно увеличить безопасность Армении, отметил политик. Он также говорил, что процесс ратификации начался в минувшем декабре — до решения МУС по Путину.

Москва в начале сентября, после того как проект документа о ратификации Римского статута поступил в армянский парламент, запросила у Еревана разъяснения на этот счет. Через несколько дней посол республики Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД России, ему передали ноту протеста на фоне «недружественных» действий Армении.

Пашинян обещал, что страна полностью ратифицирует статут. В таком случае она будет обязана при визите Путина выполнить предписание согласно ордеру МУС.

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