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Военная операция на Украине ,  
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Херсонская ВГА заявила о полном контроле над регионом

Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область все еще находится под контролем российских си
Фото: Кирилл Стремоусов / Telegram
Фото: Кирилл Стремоусов / Telegram

Херсонская область Украины находится под полным контролем российских сил, написал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram. ВГА была создана после того, как российские войска заняли область в марте.

«Все заявления укронацистов о взятии Кисилевки, Александровки, Железного Порта, Давыдов Брода, Бериславского района и других населенных пунктов Херсонской области, не соответствуют действительности», — сказал он.

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Стремоусов и ранее опровергал данные о переходе сел Херсонской области под контроль ВСУ. 13 сентября он заявил, что украинские военные не заходили в село Киселевка, которое находится между Херсоном и Николаевом. Еще через два дня активист отверг информацию о высадке десанта ВСУ на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Позже Стремоусов признал, что ВСУ стягивают силы к Киселевке, однако пока не прорвали оборону Херсонщины.16 сентября он рассказал, что подразделения украинской армии попали в тактическое окружение на берегу реки Ингулец, то есть, у границ Херсонской области.

Теги
Херсонская область Украина военно-гражданские администрации контроль ВСУ
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