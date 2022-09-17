Киргизия ввела режим ЧС в приграничной с Таджикистаном области

В Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном ввели режим ЧС из-за эскалации

Баткенская область находится в зоне конфликта с Таджикистаном, из нее эвакуируют мирных жителей. Киргизия 17 сентября заявила об обстреле двух сел региона

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

В Баткенской области Киргизии, которая находится на границе с Таджикистаном и откуда эвакуируют жителей в связи с обострением конфликта двух стран, объявлен режим ЧС, сообщило киргизское МЧС.

«На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Конфликт между двумя государствами обострился в ночь на 16 сентября. Киргизия сообщила об ударах по Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, а также Ошской области, Таджикистан — Исфаринского и Гафуровского района Согдийской области.

По данным на 17 сентября, ситуация на границе двух стран остается напряженной. Бишкек заявлял об обстреле таджикскими военными сел Достук и Паскы-Арык в Баткенской области, а также позиций киргизских военных и пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области и в местности Торт-Кочо Баткенской области.

Душанбе указывал, что Киргизия размещает на границе дополнительные военные силы и укрепляет позиции, «что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям кыргызских военнослужащих с целью дестабилизации обстановки».

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Киргизия сообщал о гибели 24 человек и ранении более чем сотни. Таджикистан не приводил официально цифр о жертвах, но заявлял о гибели мирных жителей. Источники «РИА Новости» и местного портала «Азия-Плюс» сообщали об одном погибшем таджикском пограничнике и еще трех раненых военных.

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