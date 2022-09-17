Киргизия ввела режим ЧС в приграничной с Таджикистаном области

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:54
«Реал» подаст в суд на сравнившего футболиста клуба с обезьяной агента Спорт, 10:41
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации РБК и Вирсавия, 10:37
Глава МВД Германии призвала отстранить Россию от Евро-2024 Спорт, 10:32
Киргизия ввела режим ЧС в приграничной с Таджикистаном области Политика, 10:29
Полный разгром. Главное об антирекордной серии клубов Москвы с «Зенитом» Спорт, 10:23
Володин предложил передать ответственность за школы на уровень регионов Политика, 10:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Мелитополе подорвали опору линии электропередач Политика, 10:15
Как могут ограничить ипотеку с околонулевыми ставками после претензий ЦБ Финансы, 10:13
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 10:06
Как заработать на российских акциях: 7 условий роста и 14 бумаг Инвестиции, 10:00
Зеленский связал отказ Германии поставлять оружие с «нацистским прошлым» Политика, 09:25
Минобороны показало кадры захвата американского бронетранспортера М-113 Политика, 09:20
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Киргизия ввела режим ЧС в приграничной с Таджикистаном области

В Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном ввели режим ЧС из-за эскалации
Баткенская область находится в зоне конфликта с Таджикистаном, из нее эвакуируют мирных жителей. Киргизия 17 сентября заявила об обстреле двух сел региона
Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости
Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

В Баткенской области Киргизии, которая находится на границе с Таджикистаном и откуда эвакуируют жителей в связи с обострением конфликта двух стран, объявлен режим ЧС, сообщило киргизское МЧС.

«На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Конфликт между двумя государствами обострился в ночь на 16 сентября. Киргизия сообщила об ударах по Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области, а также Ошской области, Таджикистан — Исфаринского и Гафуровского района Согдийской области.

По данным на 17 сентября, ситуация на границе двух стран остается напряженной. Бишкек заявлял об обстреле таджикскими военными сел Достук и Паскы-Арык в Баткенской области, а также позиций киргизских военных и пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области и в местности Торт-Кочо Баткенской области.

Душанбе указывал, что Киргизия размещает на границе дополнительные военные силы и укрепляет позиции, «что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям кыргызских военнослужащих с целью дестабилизации обстановки».

Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное
Политика
Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Раскладываем бизнес по полочкам: как управленцу принимать верные решения
Статьи
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи

Киргизия сообщал о гибели 24 человек и ранении более чем сотни. Таджикистан не приводил официально цифр о жертвах, но заявлял о гибели мирных жителей. Источники «РИА Новости» и местного портала «Азия-Плюс» сообщали об одном погибшем таджикском пограничнике и еще трех раненых военных.

Материал дополняется.

Теги
Киргизия Таджикистан вооруженный конфликт режим ЧС
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Таджикистан заявил о гибели мирных жителей в конфликте с Киргизией
Политика
Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в минометном обстреле села
Политика
В боях на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter