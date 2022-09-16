Киргизия и Таджикистан договорились отвести войска от границы
Войска Таджикистана и Киргизии будут отведены от общей границы, договорились президенты Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила пресс-служба киргизского лидера.
«Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения», — сказано в сообщении.
Президенты согласовали создание специальной комиссии, которая займется выяснением причин и обстоятельств столкновений, на месте будут работать главы Госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов. Согласно договоренности Жапарова и Рахмона, стороны ускорят работу по демаркации и делимитации госграницы.
В Таджикистане и Киргизии сообщили об обстрелах утром 16 сентября. Были атакованы киргизские Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области и таджикские Исфаринский и Гафуровский районы Согдийской области, которые граничат друг с другом. Таджикские военные применяют тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию, утверждают киргизские пограничники. С таджикской стороны настаивают, что Киргизия ведет обстрел интенсивным огнем из всех видов оружия.
Днем 16 сентября стороны договорились об очередном перемирии, прошлые попытки урегулировать эскалацию были сорваны. Режим прекращения огня действует с 16:00 по местному времени (13:00 мск).
Таджикистан и Киргизия входят в ШОС и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал стороны к прекращению конфликта и переговорам.