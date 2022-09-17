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В боях на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии

В ходе боевых действий на киргизско-таджикской границе погибли 24 человека, сообщило министерство здравоохранения Киргизии в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек: Баткенская областная объединенная больница — 12, Центр общеврачебной практики Лейлек — 10, Центр общеврачебной практики Кулунду — 2», — сказано в сообщении.

Еще 87 человек пострадавших получили осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. Из них шесть человек госпитализированы в Национальный центр охраны материнства и детства.

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Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии достигает 970 км. Однако страны до сих пор не завершили процедуры по ее демаркации после распада СССР — у них нет договоренности по 460 из 970 км границы. Из-за этого они периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, местные жители вступают в конфликты.

Очередное обострение ситуации на границе между Киргизией и Таджикистаном началось утром 14 сентября. Киргизская сторона заявляла о вторжении пограничников Таджикистана в Баткенский район страны, а таджикская — об обстреле пограничников в Исфаринском районе.

Интенсивные бои на границе произошли в ночь на 16 сентября. К утру президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров
договорились о прекращении огня, однако позже стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.

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