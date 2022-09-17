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Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в обстреле села Паскы-Арык

Село Паскы-Арык в Баткенском районе Баткенской области Киргизии попало под минометный обстрел со стороны Таджикистана. Об этом заявила киргизская погранслужба в Telegram.

«Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 до 8:55 (5:50-5:55 мск. — РБК), таджикская сторона обстреляла из минометов н.п. Паскы-Арык Баткенского района. В 8:55 обстрел был прекращен», — сказано в сообщении.

Ночью на КПП «Гулистон» встретились руководители погранслужб двух стран. Они договорились пресекать провокации и стрельбы на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области до 9:00 по местному времени (6:00 мск). Буквально за полтора часа до обстрела служба назвала обстановку на границе напряженной, но указала, что есть тенденция к стабилизации.

Между тем, за ночь число пострадавших в боях на стороне Киргизии выросло с 87 до 103 человек, количество погибших осталось прежним: умерли 24 человека, сообщило Министерство здравоохранения страны в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

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Фото:Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Обострение конфликта на границе двух стран произошло накануне ночью, 16 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в обстрелах: в Киргизии, помимо Баткенского района, под огнем был Лейлекский (также Баткенская область), в Таджикистане — Исфаринский и Гафуровский районы Согдийской области. Жителей Баткенской области эвакуируют, 16 сентября вывезли более 130 тыс. человек.

Со стороны Таджикистана, как сообщали источники «РИА Новости» и местного агентства «Азия Плюс», погиб один пограничник, трое военных ранены.

Стороны проводят переговоры по урегулированию ситуации на разных уровнях. Днем ранее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретились президенты двух стран, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров. Они договорились поручить войскам прекратить огонь и отвести силы и вооружения от линии соприкосновения.

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