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Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное

Конфликт между странами разгорелся в ночь на 16 сентября. Киргизская сторона 18 сентября сообщила о стабилизации обстановки на границе. Число погибших с обеих сторон к тому моменту достигло 84
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС
Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Главное на 17:00 мск 17 сентября

  • ГКНБ Киргизии назвал обстановку на границе с Таджикистаном спокойной с тенденцией стабилизации.

  • По последним данным киргизской стороны, в результате обострения погибли 46 человек, 140 пострадали, еще четверых военных ищет МЧС. МИД Таджикистана заявил о 38 погибших, из них 36 — мирные жители, ранения получили 20 человек.

  • Киргизия объявила 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном. В этот день телеканалам и учреждениям культуры рекомендуют отменить развлекательные мероприятия и программы, а на зданиях киргизских посольств и консульств в других странах приспустят государственные флаги.

  • МИД Таджикистана обвинил Киргизию в ведении информационной кампании против Душанбе. В частности, ведомство указывает, что президент Киргизии Садыр Жапаров в своем обращении к нации употребил в отношении Таджикистана слово «враг», что «не соответствует духу дружбы и добрососедства».

  • Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. Он призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и выразил готовность помочь в обеспечении стабильности.

  • В Баткенской области Киргизии, которая находится в зоне конфликта, объявлен режим ЧС и продолжается эвакуация. МЧС республики сообщило, что в безопасные районы выехали 140 тыс. человек. Также эвакуация началась в Ошской области, там опасный район покинули 6 тыс. человек

  • Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал обращение в связи с эскалацией. Он заявил, что Киргизия не отдаст ни одного метра своей земли, и призвал народ набраться смелости.

  • Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 17 сентября провел переговоры с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Во время беседы стороны подчеркнули необходимость разрешить конфликт мирно.

Киргизия ввела режим ЧС в приграничной с Таджикистаном области
Политика
Фото:Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Как развивался конфликт

  • МЧС Киргизии сообщило об эвакуации более 5 тыс. жителей Чон-Алайского района Ошской области, где велись обстрелы.

  • Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал обращение в связи с эскалацией, в котором заявил, что Киргизия не отдаст ни одного метра своей земли.

  • По новым данным киргизской стороны, число пострадавших в конфликте выросло до 121 человека.

  • Бишкек сообщил об ударах таджикских военных по селу Достук и местности Торт-Кочо в Баткенской области, а также позициям киргизских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области.

  • Власти Таджикистана заявили об обстреле пункта пропуска «Сархадчи» в районе Лахш (граничит с Баткенской областью), погранзаставы «Душанбе» (Исфаринский район) и города Исфары «из всех видов тяжелой военной техники».

  • МЧС Киргизии сообщило, что в Баткенской области объявлен режим ЧС. Из Баткенского и Лейлекского района, по данным ведомства, в безопасные районы эвакуировали 140 тыс. человек.

  • Душанбе также обвинило Бишкек в размещении дополнительных сил и укреплении боевых позиций на границе, «что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям кыргызских военнослужащих с целью дестабилизации обстановки».

  • МВД Таджикистана сообщило, что в результате атак погибли мирные жители. Количество жертв не уточнялось. Инциденты произошли в селе Овчикалача Гафуровского района и населенных пунктах Хистеварз, Чоркух, Ворух и Чоркишлак Исфаринского района.

  • Около 9:00 (6:00 мск) таджикская сторона, «нарушив ранее достигнутые договоренности», обстреляла из минометов село Паскы-Арык в Баткенской области, заявили киргизские пограничники.

  • После полуночи на КПП «Гулистон» (находится между городами Баткен в Киргизии и Исфара в Таджикистане) прошла встреча руководителей погранслужб двух стран. Они договорились пресекать провокации и стрельбы на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области до 9:00 по местному времени (6:00 мск).

  • В ночь на 17 сентября Минздрав Киргизии дал первые данные по погибшим в конфликте — в больницы поступили тела 24 человек.

  • Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились дать военным указание прекратить огонь и отвести силы от линии соприкосновения. Как сообщила пресс-служба киргизского лидера, данная договоренность была достигнута на встрече лидеров в рамках саммита ШОС в Самарканде. Власти Согдийской области Таджикистана подтвердили договоренность о прекращении огня на границе с Киргизией.

  • После встречи президентов киргизские военные прекратили огонь в зоне конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила пограничная служба Киргизии. «С таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают киргизские позиции», — говорится в сообщении службы.

  • Киргизия и Таджикистан создали комиссию для расследования произошедшего на границе вооруженного конфликта, сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев. В состав комиссии вошли глава Баткенской области и руководители силовых ведомств, она уже начала работу в местности Кызыл-Бель, сказал он.

  • Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района Киргизии, сообщила киргизская погранслужба. Киргизская сторона обвинила таджикских военных в том, что они открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь, а также используют своих мирных жителей в качестве «живого щита».

  • Таджикистан обстрелял из ракетных систем залпового огня аэропорт города Баткен и его окрестности, говорится в сообщении Пограничной службы Киргизии в Telegram. Повреждена гражданская инфраструктура города.

  • Информагентство Asia Plus сообщило об 11 раненых пограничниках и одном погибшем в Таджикистане.

  • В Таджикистане обвинили киргизских военных в том, что они дважды после объявления о прекращении огня открывали «интенсивный огонь из всех видов оружия в сторону населенных пунктов». Киргизский госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) сообщает об ожесточенных боях на границе. В пресс-центре Пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявили, что Киргизия «пытается обвинить Таджикистан в продолжении конфликта через интернет-сети, что не имеет под собой реальных оснований».

  • Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в Самарканде, сообщает «РИА Новости», не приводя подробностей разговора.

  • Пограничная служба Киргизии утром 16 сентября сообщила в телеграмм-канале, что Таджикистан возобновил обстрелы по всему периметру киргизско-таджикской границы, после того как стороны договорились о прекращении огня. Также Киргизия обвинила таджикскую сторону в использовании тяжелой бронетехники, ракетных систем залпового огня (РСЗУ) и авиации. Ведомство отметило, что происходят «ожесточенные столкновения», но киргизские военные отражают атаки.

  • Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что таджикские военные используют мирных граждан в качестве «живого щита», а также заявила, что на стороне Таджикистана воюют граждане в одежде без опознавательных знаков или знаков о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.

  • Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил, что ведомство дважды предлагало возобновить переговоры о прекращении огня официальным лицам Киргизии, однако они эти предложения проигнорировали.

Кадры столкновений на границе Киргизии и Таджикистана
Политика

  • К утру пятницы Киргизия и Таджикистан сообщили, что договорились о прекращении огня. Режим начал действовать с 10:00 по местному времени (7:00 мск), однако в Бишкеке тогда сообщили, что огонь со стороны Таджикистана не прекратился.
  • К 08:00 мск интенсивность стрельбы на границе пошла на спад, сообщает «Sputnik Кыргызстан».
  • Столкновения происходят в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области Киргизии и в Исфаринском и Гафуровском районах Согдийской области Таджикистана.
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  • Киргизская погранслужба сообщила, что в 06:00 (03:00 мск) таджикская сторона обстреляла пограничные наряды и позиции киргизских военных в районах Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, после чего начался минометный обстрел приграничных участков. После этого, согласно заявлениям киргизской стороны, таджикские военные начли обстрел нескольких районов Баткенской области. Киргизские военнослужащие открыли ответный огонь.
  • О перестрелках между пограничниками сообщалось и ранее. Киргизская погранслужба сообщала об инциденте 14 сентября. Перестрелка произошла также в середине июня, а в конце января сообщалось об обострении ситуации на границе. Тогда при перестрелке между пограничниками погибли двое и пострадали шесть военных со стороны Таджикистана, а со стороны Киргизии восемь были ранены. Бишкеку и Душанбе удалось договориться о полном прекращении огня и отводе стянутых к границе дополнительных сил и средств.

Как стороны договаривались

  • В МИД России призвали Душанбе и Бишкек принять «срочные исчерпывающие меры» для политико-дипломатического урегулирования конфликта. В размещенном на сайте МИД заявлении также говорится о необходимости пресекать любые попытки эскалации.
  • Издание Asia Plus утром 16 сентября сообщило о переговорах министров иностранных дел Таджикистана и Киргизии Cироджиддина Аслова и Жээнбека Кулубаева, они обсудили сложившуюся ситуацию. Глава МИД Киргизии вручил ноту протеста таджикскому коллеге, в которой говорилось о том, что армия Таджикистана «вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы» в Баткенской области. Бишкек заявил, что настаивает на решении проблем дипломатическим путем.

Из приграничных сел Киргизии началась эвакуация из-за обстрелов
Политика
Фото:Владимир Воронин / AP

  • В ночь на пятницу прошли переговоры глав ГКНБ обеих стран, Камчыбека Ташиева (Киргизия) и Саймумина Ятимова (Таджикистан).
  • Генеральный секретарь Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию к прекращению боевых действий на границе. Он провел переговоры с секретарем Совета безопасности Киргизской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода. Обе страны являются членами ОДКБ.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет примерно 970 км, процедуры по ее демаркации после распада СССР не завершены. В настоящее время у двух стран нет договоренностей по 460 из 970 км границы. Из-за этого они периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты между местными жителями.

И Киргизия, и Таджикистан входят в ОДКБ, также обе страны сотрудничают в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Лилия Пашкова
Киргизия Таджикистан граница обстрел Вооруженные силы конфликт
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