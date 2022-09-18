Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана. Главное

Конфликт между странами разгорелся в ночь на 16 сентября. Киргизская сторона 18 сентября сообщила о стабилизации обстановки на границе. Число погибших с обеих сторон к тому моменту достигло 84

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 17 сентября провел переговоры с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Во время беседы стороны подчеркнули необходимость разрешить конфликт мирно.

Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал обращение в связи с эскалацией. Он заявил, что Киргизия не отдаст ни одного метра своей земли, и призвал народ набраться смелости.

В Баткенской области Киргизии, которая находится в зоне конфликта, объявлен режим ЧС и продолжается эвакуация. МЧС республики сообщило, что в безопасные районы выехали 140 тыс. человек. Также эвакуация началась в Ошской области, там опасный район покинули 6 тыс. человек

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. Он призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и выразил готовность помочь в обеспечении стабильности.

МИД Таджикистана обвинил Киргизию в ведении информационной кампании против Душанбе. В частности, ведомство указывает, что президент Киргизии Садыр Жапаров в своем обращении к нации употребил в отношении Таджикистана слово «враг», что «не соответствует духу дружбы и добрососедства».

Киргизия объявила 19 сентября днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном. В этот день телеканалам и учреждениям культуры рекомендуют отменить развлекательные мероприятия и программы, а на зданиях киргизских посольств и консульств в других странах приспустят государственные флаги.

По последним данным киргизской стороны, в результате обострения погибли 46 человек, 140 пострадали, еще четверых военных ищет МЧС. МИД Таджикистана заявил о 38 погибших, из них 36 — мирные жители, ранения получили 20 человек.

ГКНБ Киргизии назвал обстановку на границе с Таджикистаном спокойной с тенденцией стабилизации.

МЧС Киргизии сообщило об эвакуации более 5 тыс. жителей Чон-Алайского района Ошской области, где велись обстрелы.

Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал обращение в связи с эскалацией, в котором заявил, что Киргизия не отдаст ни одного метра своей земли.

По новым данным киргизской стороны, число пострадавших в конфликте выросло до 121 человека.

Бишкек сообщил об ударах таджикских военных по селу Достук и местности Торт-Кочо в Баткенской области, а также позициям киргизских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области.

Власти Таджикистана заявили об обстреле пункта пропуска «Сархадчи» в районе Лахш (граничит с Баткенской областью), погранзаставы «Душанбе» (Исфаринский район) и города Исфары «из всех видов тяжелой военной техники».

МЧС Киргизии сообщило, что в Баткенской области объявлен режим ЧС. Из Баткенского и Лейлекского района, по данным ведомства, в безопасные районы эвакуировали 140 тыс. человек.

Душанбе также обвинило Бишкек в размещении дополнительных сил и укреплении боевых позиций на границе, «что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям кыргызских военнослужащих с целью дестабилизации обстановки».

МВД Таджикистана сообщило, что в результате атак погибли мирные жители. Количество жертв не уточнялось. Инциденты произошли в селе Овчикалача Гафуровского района и населенных пунктах Хистеварз, Чоркух, Ворух и Чоркишлак Исфаринского района.

Около 9:00 (6:00 мск) таджикская сторона, «нарушив ранее достигнутые договоренности», обстреляла из минометов село Паскы-Арык в Баткенской области, заявили киргизские пограничники.

После полуночи на КПП «Гулистон» (находится между городами Баткен в Киргизии и Исфара в Таджикистане) прошла встреча руководителей погранслужб двух стран. Они договорились пресекать провокации и стрельбы на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области до 9:00 по местному времени (6:00 мск).

В ночь на 17 сентября Минздрав Киргизии дал первые данные по погибшим в конфликте — в больницы поступили тела 24 человек.

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились дать военным указание прекратить огонь и отвести силы от линии соприкосновения. Как сообщила пресс-служба киргизского лидера, данная договоренность была достигнута на встрече лидеров в рамках саммита ШОС в Самарканде. Власти Согдийской области Таджикистана подтвердили договоренность о прекращении огня на границе с Киргизией.

После встречи президентов киргизские военные прекратили огонь в зоне конфликта на границе с Таджикистаном, сообщила пограничная служба Киргизии. «С таджикской стороны интенсивность обстрелов резко снизилась, но на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают киргизские позиции», — говорится в сообщении службы.

Киргизия и Таджикистан создали комиссию для расследования произошедшего на границе вооруженного конфликта, сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев. В состав комиссии вошли глава Баткенской области и руководители силовых ведомств, она уже начала работу в местности Кызыл-Бель, сказал он.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района Киргизии, сообщила киргизская погранслужба. Киргизская сторона обвинила таджикских военных в том, что они открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, тем самым вызывая ответный огонь, а также используют своих мирных жителей в качестве «живого щита».

Таджикистан обстрелял из ракетных систем залпового огня аэропорт города Баткен и его окрестности, говорится в сообщении Пограничной службы Киргизии в Telegram. Повреждена гражданская инфраструктура города.

Информагентство Asia Plus сообщило об 11 раненых пограничниках и одном погибшем в Таджикистане.

В Таджикистане обвинили киргизских военных в том, что они дважды после объявления о прекращении огня открывали «интенсивный огонь из всех видов оружия в сторону населенных пунктов». Киргизский госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) сообщает об ожесточенных боях на границе. В пресс-центре Пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявили, что Киргизия «пытается обвинить Таджикистан в продолжении конфликта через интернет-сети, что не имеет под собой реальных оснований».

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в Самарканде, сообщает «РИА Новости», не приводя подробностей разговора.

Пограничная служба Киргизии утром 16 сентября сообщила в телеграмм-канале, что Таджикистан возобновил обстрелы по всему периметру киргизско-таджикской границы, после того как стороны договорились о прекращении огня. Также Киргизия обвинила таджикскую сторону в использовании тяжелой бронетехники, ракетных систем залпового огня (РСЗУ) и авиации. Ведомство отметило, что происходят «ожесточенные столкновения», но киргизские военные отражают атаки.

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что таджикские военные используют мирных граждан в качестве «живого щита», а также заявила, что на стороне Таджикистана воюют граждане в одежде без опознавательных знаков или знаков о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.