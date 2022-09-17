Таджикистан заявил о гибели мирных жителей в конфликте с Киргизией

В результате обстрелов территории Таджикистана киргизской стороной во время эскалации на границе двух государств погибли граждане Таджикистана из числа мирных жителей, заявило МВД республики на своем сайте.

«Кыргызская республика нарушила договоренность [о прекращении огня], применив тяжелые боевые средства, в том числе военные вертолеты и ударные беспилотные летательные аппараты, которые совершали налеты по жилым домам граждан и общественным объектам Таджикистана, [они] стали объектом боевого нападения, в результате которого погибли мирные жители», — говорится в сообщении. Данных о точном числе погибших и пострадавших не приводится.

Ранее «РИА Новости» и местный портал «Азия-Плюс» сообщали о гибели одного пограничника и ранении троих военных со стороны Таджикистана.

По данным Душанбе, в 17:20 (15:20 мск) 16 сентября в селе Овчикалача Гафуровского района Согдийской области беспилотник разрушил мечеть, обстрелам в этом районе «подверглись десятки жилых домов граждан, пунктов обслуживания, общественного и личного транспорта». Кроме того, боевые действия затронули населенные пункты Хистеварз, Чоркух, Ворух и Чоркишлак (Исфаринский район), указали в МВД республики.

Таджикистан утверждает, что Киргизия размещает на границе дополнительные военные силы и укрепляет позиции, «что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям кыргызских военнослужащих с целью дестабилизации обстановки».

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Киргизия обвиняет Таджикистан в обстреле территорий Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области. Бишкек сообщал о гибели 24 человек и ранении 103-х в результате эскалации конфликта.

17 сентября, по последним данным киргизской стороны, под обстрелами оказались населенные пункты Паскы-Арык и Достук в Баткенском районе Баткенской области. Жителей региона эвакуируют, оттуда уже вывезли более 130 тыс. человек. В области введен режим ЧС, сообщило МЧС республики.



Ситуация на границе двух стран обострилась накануне ночью, 16 сентября. В течение суток с начала эскалации стороны неоднократно договаривались запустить в действие режим прекращения огня, в том числе об этом говорилось на уровне президентов, однако договоренности снова нарушались.