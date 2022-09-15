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В Херсонской области опровергли высадку десанта ВСУ на побережье

ВГА Херсонской области сообщила об отражении атаки десанта ВСУ со стороны Черного моря
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Военно-гражданская администрация Херсонской области не подтвердила данные о высадке десанта Вооруженных сил Украины в Николаевской области в районе Железного Порта, передает ТАСС.

«Я нахожусь сейчас в районе Железного Порта. Пока не подтверждаем», — сказал заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Также в эфире программы «Соловьев Live» Стремоусов рассказал об попытке десанта ВСУ занять Кинбурнскую косу в Черном море (Николаевская область), чтобы затем оттуда проникнуть в Херсонскую область.

«Атака была купирована», — заявил Стремоусов, пояснив, что десантников уничтожили. В целом, по его словам, обстановка в области спокойная, хотя «на горизонте» слышны взрывы, которые, по его словам, связаны с работой артиллерии российских войск, работающих «по степи», чтобы не допустить подхода ВСУ к Херсону, добавил он.

В разговоре с агентством «РИА Новости» Стремоусов уточнил, что убиты были порядка 120 десантников. «Они были сразу замечены и уничтожены. Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция, их сразу заметили», — сказал Стремоусов агентству. «Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются, и подойти незамеченным нереально», — добавил он.

Материал дополняется.

Теги
Херсонская область десант атака
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