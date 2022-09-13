Херсонская ВГА опровергла данные о контроле ВСУ над селом Киселевка

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«Союзные силы» контролируют село Киселевка, которое находится между Херсоном и Николаевом. Об этом заявил замглавы пророссийской военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Никто сдавать Херсон не собирается, несмотря на то что они написали, что [ВСУ] зашли в Киселевку. Я вчера там был, мы держимся, все под контролем», — сказал он.

Стремоусов назвал Херсон важной целью для Киева, поскольку это единственный областной центр, который перешел под контроль российских военных. Однако, по его мнению, ВСУ не готовы проводить такие операции на этом участке линии соприкосновения.

Россия начала военные действия на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 из 193 стран в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Херсонская область перешла под полный контроль российских войск в середине марта. Позже в регионе появилась военно-гражданская администрация. Украинская прокуратура объявила им подозрение в госизмене.

После 1 сентября Минобороны несколько раз сообщало о попытке наступления ВСУ на Херсонском направлении, однако называло их неудачными.