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МИД обвинил Польшу в «раскрутке конспирологии» по делу о крушении Ту-154

Варшава доводит ситуацию до абсурда, пытаясь обвинить Москву в авиакатастрофе, заявила Мария Захарова. Представитель МИДа призвала Польшу прекратить травлю российских авиадиспетчеров
Обломки самолета Ту-154М
Обломки самолета Ту-154М (Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС)

Москва считает абсурдными обвинения Польши в адрес российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запись выступления доступна на странице ведомства в Facebook.

«Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров», — сказала Захарова. Все попытки добиться их выдачи тщетны, указала она.

Варшава продолжает «раскручивать конспирологическую версию происшествия», причины которого были установлены еще в 2011 году в отчете Международного авиационного комитета (МАК), отметила представитель ведомства. По словам Захаровой, сейчас Варшава, «игнорируя факты и доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию».

Специалисты МАК пришли к выводу, что крушение произошло из-за ошибки экипажа. Согласно опубликованным расшифровкам бортового самописца, за несколько минут до катастрофы окружение Качиньского настояло на посадке в Смоленске — несмотря на сильный туман и возражения пилотов. К заключению, что лайнер разбился из-за ошибки экипажа, в 2011 году пришла и польская комиссия по расследованию крушения под руководством тогдашнего главы МВД Польши Ежи Миллера. Комиссия также отметила, что диспетчеры аэропорта несколько раз давали команды с опозданием или сообщали информацию, не соответствующую реальному положению дел.

16 сентября следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала обращение в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в Смоленске во время крушения. Этот шаг необходим для выдачи международного ордера на арест, отметило «Польское радио». В Кремле отнеслись к такому шагу негативно и объявили, что Москва не выдаст авиадиспетчеров ни в каком случае.

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Общество
Обломки польского правительственного самолета Ту-154

Самолет Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский, польские депутаты и высшее военное командование страны, потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров.

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В 2015 году Варшава начала новое расследование катастрофы, в ходе которого предыдущие выводы о причинах крушения были названы ложными. Согласно новой версии, самолет разбился не из-за ошибки экипажа в условиях плохой видимости, а из-за взрывов на борту самолета. В июле текущего года комиссия по расследованию установила, что трагедия случилась из-за преднамеренных действий, в том числе из-за «преднамеренной неправильной посадки самолета в тысяче метров перед аэропортом российскими диспетчерами».

Российские власти не раз заявляли, что Москва не сомневается в причинах катастрофы. Согласно версии СК России, крушение произошло из-за ошибки экипажа, который продолжал посадку в условиях отсутствия видимости.

Автор
Анастасия Батманова
Лех Качиньский Польша авиакатастрофа в Смоленске
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