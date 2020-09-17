МИД обвинил Польшу в «раскрутке конспирологии» по делу о крушении Ту-154

Варшава доводит ситуацию до абсурда, пытаясь обвинить Москву в авиакатастрофе, заявила Мария Захарова. Представитель МИДа призвала Польшу прекратить травлю российских авиадиспетчеров

Обломки самолета Ту-154М (Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС)

Москва считает абсурдными обвинения Польши в адрес российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запись выступления доступна на странице ведомства в Facebook.

«Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров», — сказала Захарова. Все попытки добиться их выдачи тщетны, указала она.

Варшава продолжает «раскручивать конспирологическую версию происшествия», причины которого были установлены еще в 2011 году в отчете Международного авиационного комитета (МАК), отметила представитель ведомства. По словам Захаровой, сейчас Варшава, «игнорируя факты и доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию».

Специалисты МАК пришли к выводу, что крушение произошло из-за ошибки экипажа. Согласно опубликованным расшифровкам бортового самописца, за несколько минут до катастрофы окружение Качиньского настояло на посадке в Смоленске — несмотря на сильный туман и возражения пилотов. К заключению, что лайнер разбился из-за ошибки экипажа, в 2011 году пришла и польская комиссия по расследованию крушения под руководством тогдашнего главы МВД Польши Ежи Миллера. Комиссия также отметила, что диспетчеры аэропорта несколько раз давали команды с опозданием или сообщали информацию, не соответствующую реальному положению дел.

16 сентября следственная группа Национальной прокуратуры Польши подала обращение в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в Смоленске во время крушения. Этот шаг необходим для выдачи международного ордера на арест, отметило «Польское радио». В Кремле отнеслись к такому шагу негативно и объявили, что Москва не выдаст авиадиспетчеров ни в каком случае.