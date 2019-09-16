Эр-Рияд заявил о применении иранского оружия при атаке на Saudi Aramco

По данным представителя возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции, нападение было совершено не из Йемена, как заявили взявшие на себя ответственность за атаку хуситы

Фото: U.S. government / Digital Globe via AP

При атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, согласно предварительным итогам расследования, использовалось иранское оружие. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя возглавляемой королевством арабской коалиции Турки аль-Малика.

Аль-Малик также отметил, что нападение на инфраструктуру Saudi Aramco было совершено не из Йемена, как заявляли взявшие на себя ответственность за атаку хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах». Представитель коалиции отказался от дальнейших комментариев, сославшись на незавершенность расследования.

В ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов. Один из объектов — нефтеперерабатывающий завод в Абкайке, который саудовцы называют крупнейшим в мире (его мощность — 7 млн барр. нефти в сутки). Несмотря на заявление хуситов об ответственности за атаку, США обвинили в произошедшем Тегеран. Как отмечает Reuters, считается, что Иран поддерживает хуситов. Кремль призвал Соединенные Штаты «не делать поспешных выводов».