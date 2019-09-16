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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Эр-Рияд заявил о применении иранского оружия при атаке на Saudi Aramco
По данным представителя возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции, нападение было совершено не из Йемена, как заявили взявшие на себя ответственность за атаку хуситы
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Фото: U.S. government / Digital Globe via AP

При атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, согласно предварительным итогам расследования, использовалось иранское оружие. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя возглавляемой королевством арабской коалиции Турки аль-Малика.

Аль-Малик также отметил, что нападение на инфраструктуру Saudi Aramco было совершено не из Йемена, как заявляли взявшие на себя ответственность за атаку хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах». Представитель коалиции отказался от дальнейших комментариев, сославшись на незавершенность расследования.

Финансы
Аналитики оценили потенциал укрепления рубля после атаки на Saudi Aramco

В ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов. Один из объектов — нефтеперерабатывающий завод в Абкайке, который саудовцы называют крупнейшим в мире (его мощность — 7 млн барр. нефти в сутки). Несмотря на заявление хуситов об ответственности за атаку, США обвинили в произошедшем Тегеран. Как отмечает Reuters, считается, что Иран поддерживает хуситов. Кремль призвал Соединенные Штаты «не делать поспешных выводов».

Бизнес
Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни

После инцидента Саудовская Аравия сократила объем добычи нефти на 50%, что привело к скачку цен на нефть марки Brent почти на 20% (больше $71 за баррель) на открытии торгов 16 сентября. Впоследствии произошла корректировка: по состоянию на 18:30 мск Brent торгуется по $67,3 за баррель. По оценке опрошенных РБК экспертов, восстановление добычи может занять несколько месяцев.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж

Вслед за ростом цен на нефть укрепился курс рубля, однако аналитики предупреждают, что речь не идет о долгосрочном росте. Прямое влияние высоких цен на нефть на курс нивелируется наличием бюджетного правила, отметил, в частности, главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Автор: Артём Губенко
Теги: Иран, оружие, дроны, Саудовская Аравия
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