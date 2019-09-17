Трамп счел военные действия равнозначным ответом на атаку на Saudi Aramcо

Президент США считает военные действия, которые могут привести к гибели людей, пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco. При этом, как указал Трамп, США не хотят ни с кем воевать

Дональд Трамп (Фото: Alexander Drago / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный действия со стороны американской армии будут пропорциональным ответом на атаку, совершенную на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом глава государства сказал журналистам во время встречи в Белом доме с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщает The Hill.

Отвечая на вопрос, могут ли военные действия со стороны Вашингтона, которые способны привести к гибели людей, быть пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco, Трамп сказал: «Я думаю, что они были бы таковыми».

По его словам, Иран, вероятнее всего, несет ответственность за произошедшее. При этом Вашингтон, как указал Трамп, хочет избежать конфликта с Тегераном. «Ни с кем не хотим войны, но мы лучше подготовлены. Однако, как я сказал, мы хотим избежать этого», — отметил президент, добавив, что американская армия имеет самое мощное оружие в мире, включая ракеты и истребители.

Глава государства также заявил, что все выглядит так, будто за атакой стоит Иран, однако у США есть разная информация на этот счет. «Я не смотрю на варианты прямо сейчас, мы хотим окончательно определить, кто это сделал», — добавил Трамп.