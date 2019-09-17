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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Трамп счел военные действия равнозначным ответом на атаку на Saudi Aramcо
Президент США считает военные действия, которые могут привести к гибели людей, пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco. При этом, как указал Трамп, США не хотят ни с кем воевать
Дональд Трамп (Фото: Alexander Drago / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный действия со стороны американской армии будут пропорциональным ответом на атаку, совершенную на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом глава государства сказал журналистам во время встречи в Белом доме с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщает The Hill.

Отвечая на вопрос, могут ли военные действия со стороны Вашингтона, которые способны привести к гибели людей, быть пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco, Трамп сказал: «Я думаю, что они были бы таковыми».

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По его словам, Иран, вероятнее всего, несет ответственность за произошедшее. При этом Вашингтон, как указал Трамп, хочет избежать конфликта с Тегераном. «Ни с кем не хотим войны, но мы лучше подготовлены. Однако, как я сказал, мы хотим избежать этого», — отметил президент, добавив, что американская армия имеет самое мощное оружие в мире, включая ракеты и истребители.

Глава государства также заявил, что все выглядит так, будто за атакой стоит Иран, однако у США есть разная информация на этот счет. «Я не смотрю на варианты прямо сейчас, мы хотим окончательно определить, кто это сделал», — добавил Трамп.

Накануне газета The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что администрация президента США обдумывает «серьезный военный ответ» на атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco. По словам источников издания, в воскресенье, 15 сентября, Трамп встретился с главой Пентагона Марком Эспером.

Фотогалерея 
Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

Ранее Трамп написал в Twitter, что у Вашингтона есть основания полагать, что ему известны ответственные за нападение, и США готовы к ответным мерам, однако ждут данных Саудовской Аравии о том, кого Эр-Рияд считает виновным в атаке.

Атака дронов на два месторождения в Саудовской Аравии произошла 14 сентября. Нападение привело к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Глава Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер сообщил, что компания приостановила добычу 5,7 млн барр. в сутки. На фоне этого мировые цены на нефть резко подскочили, а вслед за этим выросли котировки российских нефтяных компаний.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, Saudi Aramco
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