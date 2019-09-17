Пенс вслед за Трампом заявил о боевой готовности войск США

Вашингтон предупредил, что предпримет все необходимые меры для защиты своих союзников после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Майк Пенс (Фото: Alex Brandon / AP)

Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, что Соединенные Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Слова Пенса приводит издание The Hill.

Пенс повторил заявление президента США Дональда Трампа. Тот накануне заявил, что США не хотят войны с кем-либо, но по-прежнему готовы защищать своих союзников.

«После этого ничем не спровоцированного нападения я обещаю вам, мы готовы», — сказал Пенс. «Мы в боевой готовности и готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь», — предупредил Пенс.

Пенс также заявил, что «по всей видимости» Иран несет ответственность за атаку на саудовские нефтяные объекты, но сказал, что разведывательное сообщество США работает, чтобы подтвердить детали этого.