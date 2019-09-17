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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Пенс вслед за Трампом заявил о боевой готовности войск США
Вашингтон предупредил, что предпримет все необходимые меры для защиты своих союзников после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Майк Пенс (Фото: Alex Brandon / AP)

Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, что Соединенные Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Слова Пенса приводит издание The Hill.

Пенс повторил заявление президента США Дональда Трампа. Тот накануне заявил, что США не хотят войны с кем-либо, но по-прежнему готовы защищать своих союзников.

«После этого ничем не спровоцированного нападения я обещаю вам, мы готовы», — сказал Пенс. «Мы в боевой готовности и готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь», — предупредил Пенс.

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Пенс также заявил, что «по всей видимости» Иран несет ответственность за атаку на саудовские нефтяные объекты, но сказал, что разведывательное сообщество США работает, чтобы подтвердить детали этого.

Он добавил, что госсекретарь Майк Помпео во вторник отправится в Саудовскую Аравии, чтобы встретиться с американскими партнерами и обсудить нападение. «Мы оцениваем все доказательства, мы консультируемся с нашими союзниками», — сказал Пенс, добавив, что Трамп, который участвует в кампании на Западном побережье, определит наилучший курс действий.

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«Есть основания полагать, что мы знаем виновного, приведены в боевую готовность в зависимости от подтверждения данных, но ждем от королевства известия о том, кто, по их мнению, был причиной этой атаки, и на каких условиях мы будем действовать», — написал ранее Трамп на своей странице в Twitter.

Атака на объекты государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября. В результате пострадало оборудование на двух месторождениях королевства. Добыча нефти в королевстве упала вдвое. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Саудовская Аравия, дроны
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