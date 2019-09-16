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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни
Ремонт оборудования, пострадавшего при нападении на месторождения Саудовской Аравии, займет до полугода и потребует сотен миллионов долларов. Ущерб могла увеличить атака двумя волнами
Фото: Reuters

Экспорт на ремонте

Восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии — одном из крупнейших экспортеров сырья на мировой рынок — займет несколько недель, сказал РБК трейдер крупной европейской компании, которому сообщили об этом контрагенты. «Цены на нефть вырастут по сравнению с текущими, если помимо затягивания ремонта установок мы увидим эскалацию ситуации на Ближнем Востоке вплоть до атак со стороны США, которые обвинили Иран в причастности к атакам дронов, — считает он.

Цена на нефть марки Brent в понедельник, 16 сентября, выросла на 8,9% к уровню предыдущего торгового дня, до $65,56 за баррель (данные на 13:59 мск). При открытии торгов рост достигал 14%. «Цены на нефть подскочат по меньшей мере на $15–20 за баррель в случае, если перебои в поставках продлятся неделю, и уйдут далеко в область трехзначных чисел (более $100 за баррель. — РБК) в случае реализации 30-дневного сценария [остановки добычи в Саудовской Аравии]», — говорил Reuters Боб Макнелли из Rapidan Energy. Если проблему не удастся решить в краткосрочной перспективе, рынок может вернуться к $100 за баррель, соглашается эксперт Onyx Commodities Грег Ньюман.

Saudi Aramco, планировавшая восстановить примерно треть производства, приостановленного в результате атаки дронов, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник. По его словам, восстановление операций может потребовать гораздо большего времени, чем ожидалось. В воскресенье президент и гендиректор Saudi Aramco Амин Хассан ан-Нассер говорил, что компания ведет работы по восстановлению производства, информация об этом будет предоставлена в течение 48 часов, то есть не позднее 17 сентября.

Ремонт установок по подготовке и очистке нефти в Саудовской Аравии, которые атаковали в ночь на субботу, 14 сентября, может занять три-шесть месяцев, сказал РБК заведующий кафедрой технологий переработки нефти РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин.

«Оборудование нужно заказывать и изготавливать в Европе или США. Помимо простых деталей, есть уникальная установка [в Абкайке], позволявшая очищать до 7 млн баррелей нефти в сутки на одном из пострадавших месторождений. За две недели ее не починить», — отметил эксперт.
Капустин предупредил, что необходимое оборудование габаритное и дорогостоящее. Он оценивает ущерб, нанесенный нефтяным объектам Саудовской Аравии, в сотни миллионов долларов.

Атака на Saudi Aramco

В ночь на 14 сентября два месторождения Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники- хуситы из движения «Ансар Аллах». Под удар попали гигантский комплекс по подготовке нефти в Абкайке (мощность — 7 млн баррелей в сутки) и месторождение в Хурайсе, запасы которого, по оценкам Saudi Aramco, составляют 20,1 млрд баррелей нефти.

Источник РБК, близкий к российским спецслужбам, ссылаясь на данные предварительного анализа, сообщил, что атака могла быть проведена «двумя волнами», чтобы обойти основную саудовскую систему ПВО (системы Patriot поколения pac-2), ориентированную в основном на защиту от боевой авиации и баллистических ракет, а не от крылатых низколетящих ракет. По его данным, первая волна атаки была проведена «роем беспилотников» с привязкой по GPS и закрепленной на них взрывчаткой кустарного производства. Она нанесла сравнительно небольшой ущерб, но переориентировала средства ПВО Саудовской Аравии. После этого была произведена вторая волна атаки крылатыми ракетами, возможно на базе советской разработки Х-55.

Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн баррелей в сутки (больше половины добычи в стране), сообщил в воскресенье, 15 сентября, президент и гендиректор компании Амин Хассан ан-Нассер.

На время ремонта поврежденных установок нефть с пострадавших месторождений может небольшими партиями перевозиться на саудовские НПЗ и очищаться там, сказали РБК в крупной российской нефтяной компании. Однако это будет дороже и дольше, чем заниматься очисткой нефти непосредственно на месторождениях. Кроме того, саудовской госкомпании Saudi Aramco нужно будет позаботиться о защите других своих объектов от атак беспилотников, добавил он. Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронов 14 сентября, пригрозили повторить нападение. «Мы предупреждаем компании и иностранцев об [опасности] присутствия на объектах, которые стали целями [нашей атаки], потому что мы можем вновь нанести по ним удар в любой момент», — заявил телеканалу Al Masirah представитель движения.

Официальные власти Саудовской Аравии заверяют рынок, что атаки хуситов не приведут к форс-мажору. «ОПЕК мониторит ситуацию совместно с Международным энергетическим агентством. Саудовская Аравия и Saudi Aramco конкретно полностью владеют ситуацией. Здесь нет повода для форс-мажора», — цитирует ТАСС слова источника в ОПЕК.

«Саудовская Аравия обладает «обильными запасами нефти, поэтому нет надобности увеличивать добычу странам ОПЕК и заключившими с ними соглашение странами, включая Россию, сказал Bloomberg генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Президент США Дональд Трамп дал распоряжение относительно продажи нефти из стратегических запасов страны, если это потребуется.

Усиление мер безопасности в России

Большинство российских установок подготовки нефти на месторождениях и нефтеперерабатывающие заводы строились с учетов планов по безопасности, разработанных после Второй мировой войны. «Объекты переработки и добычи удалены друг от друга так, чтобы при бомбардировках со стороны условного противника было невозможно повредить сразу весь объект. Это вынуждает строить более дорогие трубопроводы для транспортировки нефти между объектами, но от атак беспилотников мы защищены лучше, чем Саудовская Аравия», — сказал РБК источник в крупной российской нефтяной компании. Кроме того, российские военные собьют любой подозрительный летательный аппарат еще при нарушении границ российского воздушного пространства, добавил он.

Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добыче нефти в стране из-за атаки дронов на производственные мощности Saudi Aramco, заявил в понедельник, 16 сентября, глава Минэнерго Александр Новак. «У нас существует закон о безопасности объектов ТЭК, он выполняется, и в соответствии с этим законом предпринимаются все необходимые меры по защите. Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации», — отметил он.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Саудовская Аравия, дрон
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