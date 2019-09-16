Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни

Ремонт оборудования, пострадавшего при нападении на месторождения Саудовской Аравии, займет до полугода и потребует сотен миллионов долларов. Ущерб могла увеличить атака двумя волнами

Фото: Reuters

Экспорт на ремонте

Восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии — одном из крупнейших экспортеров сырья на мировой рынок — займет несколько недель, сказал РБК трейдер крупной европейской компании, которому сообщили об этом контрагенты. «Цены на нефть вырастут по сравнению с текущими, если помимо затягивания ремонта установок мы увидим эскалацию ситуации на Ближнем Востоке вплоть до атак со стороны США, которые обвинили Иран в причастности к атакам дронов, — считает он.

Цена на нефть марки Brent в понедельник, 16 сентября, выросла на 8,9% к уровню предыдущего торгового дня, до $65,56 за баррель (данные на 13:59 мск). При открытии торгов рост достигал 14%. «Цены на нефть подскочат по меньшей мере на $15–20 за баррель в случае, если перебои в поставках продлятся неделю, и уйдут далеко в область трехзначных чисел (более $100 за баррель. — РБК) в случае реализации 30-дневного сценария [остановки добычи в Саудовской Аравии]», — говорил Reuters Боб Макнелли из Rapidan Energy. Если проблему не удастся решить в краткосрочной перспективе, рынок может вернуться к $100 за баррель, соглашается эксперт Onyx Commodities Грег Ньюман.

Saudi Aramco, планировавшая восстановить примерно треть производства, приостановленного в результате атаки дронов, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник. По его словам, восстановление операций может потребовать гораздо большего времени, чем ожидалось. В воскресенье президент и гендиректор Saudi Aramco Амин Хассан ан-Нассер говорил, что компания ведет работы по восстановлению производства, информация об этом будет предоставлена в течение 48 часов, то есть не позднее 17 сентября.

Ремонт установок по подготовке и очистке нефти в Саудовской Аравии, которые атаковали в ночь на субботу, 14 сентября, может занять три-шесть месяцев, сказал РБК заведующий кафедрой технологий переработки нефти РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин.