Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни

«Оборудование нужно заказывать и изготавливать в Европе или США. Помимо простых деталей, есть уникальная установка [в Абкайке], позволявшая очищать до 7 млн баррелей нефти в сутки на одном из пострадавших месторождений. За две недели ее не починить», — отметил эксперт.
Капустин предупредил, что необходимое оборудование габаритное и дорогостоящее. Он оценивает ущерб, нанесенный нефтяным объектам Саудовской Аравии, в сотни миллионов долларов.
В ночь на 14 сентября два месторождения Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники- хуситы из движения «Ансар Аллах». Под удар попали гигантский комплекс по подготовке нефти в Абкайке (мощность — 7 млн баррелей в сутки) и месторождение в Хурайсе, запасы которого, по оценкам Saudi Aramco, составляют 20,1 млрд баррелей нефти.
Источник РБК, близкий к российским спецслужбам, ссылаясь на данные предварительного анализа, сообщил, что атака могла быть проведена «двумя волнами», чтобы обойти основную саудовскую систему ПВО (системы Patriot поколения pac-2), ориентированную в основном на защиту от боевой авиации и баллистических ракет, а не от крылатых низколетящих ракет. По его данным, первая волна атаки была проведена «роем беспилотников» с привязкой по GPS и закрепленной на них взрывчаткой кустарного производства. Она нанесла сравнительно небольшой ущерб, но переориентировала средства ПВО Саудовской Аравии. После этого была произведена вторая волна атаки крылатыми ракетами, возможно на базе советской разработки Х-55.
Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн баррелей в сутки (больше половины добычи в стране), сообщил в воскресенье, 15 сентября, президент и гендиректор компании Амин Хассан ан-Нассер.
На время ремонта поврежденных установок нефть с пострадавших месторождений может небольшими партиями перевозиться на саудовские НПЗ и очищаться там, сказали РБК в крупной российской нефтяной компании. Однако это будет дороже и дольше, чем заниматься очисткой нефти непосредственно на месторождениях. Кроме того, саудовской госкомпании Saudi Aramco нужно будет позаботиться о защите других своих объектов от атак беспилотников, добавил он. Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронов 14 сентября, пригрозили повторить нападение. «Мы предупреждаем компании и иностранцев об [опасности] присутствия на объектах, которые стали целями [нашей атаки], потому что мы можем вновь нанести по ним удар в любой момент», — заявил телеканалу Al Masirah представитель движения.
Официальные власти Саудовской Аравии заверяют рынок, что атаки хуситов не приведут к форс-мажору. «ОПЕК мониторит ситуацию совместно с Международным энергетическим агентством. Саудовская Аравия и Saudi Aramco конкретно полностью владеют ситуацией. Здесь нет повода для форс-мажора», — цитирует ТАСС слова источника в ОПЕК.
«Саудовская Аравия обладает «обильными запасами нефти, поэтому нет надобности увеличивать добычу странам ОПЕК и заключившими с ними соглашение странами, включая Россию, сказал Bloomberg генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Президент США Дональд Трамп дал распоряжение относительно продажи нефти из стратегических запасов страны, если это потребуется.
Усиление мер безопасности в России
Большинство российских установок подготовки нефти на месторождениях и нефтеперерабатывающие заводы строились с учетов планов по безопасности, разработанных после Второй мировой войны. «Объекты переработки и добычи удалены друг от друга так, чтобы при бомбардировках со стороны условного противника было невозможно повредить сразу весь объект. Это вынуждает строить более дорогие трубопроводы для транспортировки нефти между объектами, но от атак беспилотников мы защищены лучше, чем Саудовская Аравия», — сказал РБК источник в крупной российской нефтяной компании. Кроме того, российские военные собьют любой подозрительный летательный аппарат еще при нарушении границ российского воздушного пространства, добавил он.
Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добыче нефти в стране из-за атаки дронов на производственные мощности Saudi Aramco, заявил в понедельник, 16 сентября, глава Минэнерго Александр Новак. «У нас существует закон о безопасности объектов ТЭК, он выполняется, и в соответствии с этим законом предпринимаются все необходимые меры по защите. Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации», — отметил он.