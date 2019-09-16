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Кремль выступил против поспешных выводов США об атаке на Saudi Aramco

Кремль призывает не делать поспешных выводов, которые могут дестабилизировать сложившуюся ситуацию. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление США о причастности Ирана к атаке дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.

Песков назвал атаку дронов очень неприятным инцидентом с последствиями для мировых рынков, однако добавил, что он никак не повлияет на развитие отношений России с Саудовской Аравией.

Песков не смог ответить на вопрос, есть ли у Москвы планы по увеличению добычи нефти после атаки. Он выразил надежду, что Саудовская Аравия справится с нанесенным ущербом.

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Десять беспилотников атаковали предприятия саудовской нефтекомпании Saudi Aramco в центральной части страны в ночь на 14 сентября, в результате чего на заводах возникли пожары. В связи с атаками Saudi Aramco сократила добычу на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 5% от суточной добычи нефти в мире.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Тем не менее, госсекретарь США Майк Помпео усомнился в их виновности, указав на отсутствие доказательств. В случившемся он обвинил Иран. Тегеран, в свою очередь, опроверг обвинения со стороны Вашингтона.

Теги: Кремль, выводы, атака, Saudi Aramco
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