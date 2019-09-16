Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии

Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии

Стоимость барреля Brent вечером превысила отметку $69.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Цена барреля североморской Brent (на основе которой рассчитывается стоимость российской Urals) вечером 16 сентября достигла отметки $69,65, свидетельствуют данные Investing.com. Таким образом, с начала торгов стоимость ноябрьских контрактов выросла на 15% по сравнению с пятничными показателями.

На открытии торгов в понедельник максимальная сделка была заключена по цене $71,62, однако затем на рынке произошла коррекция, и днем часть контрактов продавалась в диапазоне $64–66 за баррель.

Стоимость американской WTI параллельно выросла почти на 14%, до $62,41.

Таким образом, цены на нефть вернулись к показателям, которые последний раз были зафиксированы в мае этого года на фоне обострения отношений между США и Ираном.