Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии

Цена барреля североморской Brent (на основе которой рассчитывается стоимость российской Urals) вечером 16 сентября достигла отметки $69,65, свидетельствуют данные Investing.com. Таким образом, с начала торгов стоимость ноябрьских контрактов выросла на 15% по сравнению с пятничными показателями.
На открытии торгов в понедельник максимальная сделка была заключена по цене $71,62, однако затем на рынке произошла коррекция, и днем часть контрактов продавалась в диапазоне $64–66 за баррель.
Стоимость американской WTI параллельно выросла почти на 14%, до $62,41.
Таким образом, цены на нефть вернулись к показателям, которые последний раз были зафиксированы в мае этого года на фоне обострения отношений между США и Ираном.