СМИ узнали о возможности военного ответа США на удар по Saudi Aramco

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Лучшие новые книги: что читать осенью Pink, 11:09 Вложения в субординированные облигации РСХБ принесли не менее 9% годовых Пресс-релиз, 11:04 Жена Мамонова сообщила о выписке актера после операции на сердце Общество, 11:04 Раскритикованная Путиным за «бичевню» чиновница из Иркутска уволилась Политика, 11:04 «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям»: звездный концерт в Москве Партнерский материал, 11:03 Песков допустил обсуждение Путиным в Анкаре атак на Saudi Aramco Политика, 10:57 Сенцов поделился первыми впечатлениями от Украины Политика, 10:55 Как вести бизнес в Африке: Часть 1 Pro, 10:54 Трамп отказался от переговоров с Ираном без предварительных условий Политика, 10:51 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 10:49 Котировки российских нефтяных компаний выросли вслед за ценами на сырье Бизнес, 10:44 ВС подтвердил приговор поляку за попытку вывезти компоненты С-300 Общество, 10:38 Минздрав сообщил о внедрении самой современной вакцины от гриппа Общество, 10:37 Роналду заплакал во время интервью после показа видео с отцом Спорт, 10:28
Политика ,  
0 
СМИ узнали о возможности военного ответа США на удар по Saudi Aramco
Власти США не уверены в том, что за атакой беспилотников на объекты Saudi Aramco стоят постанцы-хуситы, в госдепартаменте уже обвинили Иран в нападении. Вашингтон рассматривает возможность военного ответа, выяснила Washington Post
BRENT BRENT $65,6 +8,97%
Фото: Adam Schreck / AP

Администрация президента США обдумывает «серьезный военный ответ» на атаки дронов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

По словам источников издания, президент США Дональд Трамп в воскресенье, 15 сентября, встретился с главой Пентагона Марком Эспером. При этом некоторые сотрудники оборонного ведомства призывают к сдержанности, пишет издание.

Рабочая версия властей США заключается в том, что повстанцы-хуситы либо вовсе не участвовали в атаке, либо действовали не в одиночку, рассказал собеседник WP. По его словам, такая позиция обусловлена «продвинутым» характером атаки.

Фотогалерея 
Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

Сам Трамп ранее говорил, что у США есть основания полагать, что им известны ответственные за нападение, и Вашингтон готов к ответным мерам, но ждет данных Эр-Рияда о том, кого королевство считает виновным в атаке.

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что за нападением стоит Иран, отметив, что «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена». Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Помпео во лжи. «США и их клиенты застряли в Йемене из-за иллюзии, что военное превосходство приведет к победе», — написал министр в Twitter. По его словам, обвинения в адрес Ирана не помогут положить конец катастрофе.

Бизнес
Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав

Атака произошла в ночь на 14 сентября, хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» сообщили, что именно они стоят за нападением беспилотников. В результате удара Эр-Рияд сократил добычу нефти, что привело к росту цен на сырье — после открытия торгов 16 сентября стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель, WTI — на 11,23%, до $61,79. К 09:30 мск цены скорректировались — нефть Brent стоила $66,31, WTI — $59,66.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Администрация президента США, Саудовская Аравия, беспилотники
Материалы по теме
Трамп разрешил открыть нефтяные резервы США после атаки на Saudi Aramco
Экономика
Цены на нефть взлетели на фоне сокращения саудовской добычи
Экономика
В Эр-Рияде назвали сроки восстановления уровня добычи нефти на треть
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter