СМИ узнали о возможности военного ответа США на удар по Saudi Aramco

СМИ узнали о возможности военного ответа США на удар по Saudi Aramco

Власти США не уверены в том, что за атакой беспилотников на объекты Saudi Aramco стоят постанцы-хуситы, в госдепартаменте уже обвинили Иран в нападении. Вашингтон рассматривает возможность военного ответа, выяснила Washington Post

Фото: Adam Schreck / AP

Администрация президента США обдумывает «серьезный военный ответ» на атаки дронов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

По словам источников издания, президент США Дональд Трамп в воскресенье, 15 сентября, встретился с главой Пентагона Марком Эспером. При этом некоторые сотрудники оборонного ведомства призывают к сдержанности, пишет издание.

Рабочая версия властей США заключается в том, что повстанцы-хуситы либо вовсе не участвовали в атаке, либо действовали не в одиночку, рассказал собеседник WP. По его словам, такая позиция обусловлена «продвинутым» характером атаки.

Сам Трамп ранее говорил, что у США есть основания полагать, что им известны ответственные за нападение, и Вашингтон готов к ответным мерам, но ждет данных Эр-Рияда о том, кого королевство считает виновным в атаке.