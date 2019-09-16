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Трамп разрешил открыть нефтяные резервы США после атаки на Saudi Aramco
Глава государства распорядился в случае необходимости задействовать нефть из стратегических запасов страны для стабилизации рынка на фоне решения Эр-Рияда сократить добычу после атаки на объекты Saudi Aramco

Президент США Дональд Трамп разрешил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка. Подобное решение глава государства принял после атаки дронов на предприятия компании Saudi Aramco.

«Основываясь на нападении на Саудовскую Аравию, которое может оказать влияние на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, в случае необходимости, в объеме, который будет установлен и которого должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень снабжения рынков», — написал президент в Twitter.

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