Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ

СК проверит заявление бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова о причастности высокопоставленных офицеров ФСБ к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла

Алексей Бажанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Следственный комитет России поручил проверить информацию о противоправных действиях бывшего начальника управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина следственной группе по делу его бывшего подчиненного — арестованного начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение бизнесмена Алексея Бажанова, в прошлом заместителя министра сельского хозяйства России (документ есть в распоряжении РБК).

«В Следственном комитете рассмотрены ваши обращения по факту противоправной деятельности в отношении ГК «Маслопродукт». Изложенная информация будет проверена в ходе расследования уголовного дела в отношении Черкалина К.В. и других лиц», — гласит ответ Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов Бажанов обратился в СКР, ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента с заявлением, что его бизнес по производству растительного масла был захвачен Ворониным и бизнесменом Аркадием Фосманом. Кроме того, Бажанов направил заявление в британскую полицию, в котором сообщил о поступающих ему угрозах.

В администрации президента Бажанову ответили, что направят его обращение в СКР. Из ФСБ ответ Бажанову пришел на бланке Управления собственной безопасности спецслужбы (УСБ, 9-е управление ФСБ). В нем уточнялось, что обращение будет перенаправлено в Главное управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата СКР, где расследуется, в частности, дело Черкалина.

Как указал в своих заявлениях Бажанов, обратиться в правоохранительные органы он решил после серии арестов высокопоставленных офицеров силовых структур, в частности генерала Дениса Сугробова из ГУЭБиПК МВД, а также бывших подчиненных Воронина — Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, возглавлявших в разное время банковский отдел управления «К» ФСБ.