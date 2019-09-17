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Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ
СК проверит заявление бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова о причастности высокопоставленных офицеров ФСБ к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла
Алексей Бажанов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Следственный комитет России поручил проверить информацию о противоправных действиях бывшего начальника управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина следственной группе по делу его бывшего подчиненного — арестованного начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение бизнесмена Алексея Бажанова, в прошлом заместителя министра сельского хозяйства России (документ есть в распоряжении РБК).

«В Следственном комитете рассмотрены ваши обращения по факту противоправной деятельности в отношении ГК «Маслопродукт». Изложенная информация будет проверена в ходе расследования уголовного дела в отношении Черкалина К.В. и других лиц», — гласит ответ Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов Бажанов обратился в СКР, ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента с заявлением, что его бизнес по производству растительного масла был захвачен Ворониным и бизнесменом Аркадием Фосманом. Кроме того, Бажанов направил заявление в британскую полицию, в котором сообщил о поступающих ему угрозах.

В администрации президента Бажанову ответили, что направят его обращение в СКР. Из ФСБ ответ Бажанову пришел на бланке Управления собственной безопасности спецслужбы (УСБ, 9-е управление ФСБ). В нем уточнялось, что обращение будет перенаправлено в Главное управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата СКР, где расследуется, в частности, дело Черкалина.

Как указал в своих заявлениях Бажанов, обратиться в правоохранительные органы он решил после серии арестов высокопоставленных офицеров силовых структур, в частности генерала Дениса Сугробова из ГУЭБиПК МВД, а также бывших подчиненных Воронина — Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, возглавлявших в разное время банковский отдел управления «К» ФСБ.

Черкалина и Фролова обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и хищении активов у потерпевшего по одному из уголовных дел на 490 млн руб. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в госсобственность имущества Черкалина на 6,3 млрд руб.

Кто такой Алексей Бажанов и что произошло с его бизнесом

Основатель торгового дома «Маслопродукт» Алексей Бажанов занимал пост заместителя министра сельского хозяйства в 2009–2010 годах. Весной 2013 года он был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд руб. у «Росагролизинга». Выйдя из СИЗО под подписку о невыезде, он выехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск.

По словам Бажанова, в 2014 году он договорился со своим другом, владельцем трейдинговой компании «Благо» Аркадием Фосманом провести финансовое оздоровление и восстановить контроль над одним из крупнейших производителей подсолнечного масла — ЗАО «Маслопродукт-БИО» в Воронежской области. Фосман получил от Бажанова документы компании, а потом перестал выходить на связь, утверждает предприниматель. «Не позднее августа 2016 года Фосман, используя поддержку и административный ресурс Воронина, вступил в сговор <...>, направленный на завладение предприятием», — писал Бажанов.

Фосман вместе с сестрой генерала Воронина Ларисой Ворониной является совладельцем ООО «Компания «Благо», утверждает Бажанов. Согласно базе СПАРК, Ларисе Геннадьевне Ворониной принадлежит 10% ООО «Компания «Благо».

В начале 2014 года правоохранительные органы обвинили Бажанова в хищении более 10 млрд руб. кредитов Связь Банка, взятых структурами «Маслопродукта» под залог имущества. Сам он все обвинения отрицает.

По словам бизнесмена, сотрудников ФСБ интересовала деятельность министра сельского хозяйства Елены Скрынник, а также сведения о занимавшем тогда пост первого вице-премьера Викторе Зубкове и Алексее Гордееве (тогда воронежский губернатор, сейчас вице-премьер). Бажанов утверждает, что стал фигурантом уголовных дел после отказа давать компрометирующие показания.

Аркадий Фосман («Деловой Петербург» оценивал его состояние в 17 млрд руб.) в разговоре с РБК назвал обвинения Бажанова абсолютно надуманной историей. «Он пытался и в Лондонском суде это доказать. Ему пришлось выплачивать компенсацию за то, что подал против меня иск. Привязывать сюда Виктора Геннадьевича [Воронина] — это бред», — заявил бизнесмен. Он отметил, что связывает заявление Бажанова с уголовным делом в отношении него и с судами о привлечении его к субсидиарной ответственности.

Кто такой Виктор Воронин

Виктор Воронин покинул должность начальника управления «К» ФСБ в 2016 году после серии операций Управления собственной безопасности спецслужбы в отношении сотрудников управления. Его место занял выходец из УСБ ФСБ Иван Ткачев. В 2018 году во время допроса в суде по делу бизнесмена Дмитрия Михальченко, с которым Воронина, по его словам, связывала многолетняя дружба, экс-генерал ФСБ представился президентом лизинговой компании «Мослизинг». Тогда же он уточнил, что был начальником управления «К» на протяжении 12 лет и официально уволен с 1 августа 2016 года.

В июле РБК сообщил, что Воронин был назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с госорганами московского завода «Физприбор».

Автор: Максим Солопов
Теги: Алексей Бажанов, ФСБ, Денис Сугробов
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