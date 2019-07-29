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Microsoft $153 (+8,17%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Экс-глава банковского управления ФСБ нашел работу у подрядчика «Росатома»
Экс-глава управления «К» ФСБ Виктор Воронин стал замдиректора завода «Физприбор». По словам источников, до последнего времени он был советником владельца «Уралсиба» Владимира Когана
Виктор Воронин (Фото: Николаев Александр / Интерпресс / PhotoXPress)

Бывший начальник управления «К» ФСБ Виктор Воронин назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с госорганами московского завода «Физприбор». Об этом РБК рассказал источник в атомной отрасли, информацию подтвердил источник, близкий к ФСБ.

По словам собеседника из атомной отрасли, сотрудникам предприятия было объявлено о приходе нового заместителя 1 июля. В тот же день фамилия, имя и отчество Воронина появились на сайте предприятия. Однако по телефону приемной завода корреспонденту РБК отказались подтвердить, что новый замгендиректора — экс-генерал ФСБ, сославшись на невозможность раскрывать «персональные данные».

Собеседник РБК на предприятии «Физприбор» уточнил, что новый заместитель Виктор Воронин не всегда бывает на предприятии, но уже провел несколько встреч и совещаний.

Завод «Физприбор» является разработчиком и изготовителем решений автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами для гражданской промышленности. С момента создания в 1942 году на предприятии создавали приборы контроля и средства измерения, в том числе для космических кораблей «Союз», «Буран», орбитальной станции «Мир», а также морских буровых установок и атомной промышленности. В последние годы единственным заказчиком предприятия среди госструктур была корпорация «Росатом».

По данным СПАРК, «Физтехприбор» на 100% принадлежит ее гендиректору Евгению Сычугову. Председателем совета директоров компании в сентябре 2018 года был избран выходец из ленинградского управления КГБ, бывший гендиректор и председатель правления «Норильского никеля» и председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский.

Вице-президентом по безопасности в «Росатоме» работает бывший начальник Службы экономической безопасности ФСБ Юрий Яковлев, которому Воронин подчинялся, будучи руководителем управления «К». Управление «К» ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы.

Со своих должностей Яковлев и Воронин также ушли почти одновременно — в 2016 году, после серии операций Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ в отношении сотрудников СЭБ. Их должности в итоге заняли выходцы из УСБ ФСБ Сергей Королев и Иван Ткачев.

В 2018 году во время допроса в суде по делу бизнесмена Дмитрия Михальченко, с которым Воронина, по его словам, связывала многолетняя дружба, экс-генерал ФСБ представился президентом лизинговой компании «Мослизинг» (компания с таким названием действует в Москве с 2016 года, следует из данных базы СПАРК, но Воронин отсутствует среди ее учредителей, руководителей или совладельцев). Тогда же он уточнил, что был начальником управления «К» на протяжении 12 лет и официально уволен с 1 августа 2016 года.

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Собеседники РБК в правоохранительных органах и в банковском секторе утверждали, что Воронин работал советником владельца банка «Уралсиб» Владимира Когана, а после его смерти (владелец банка «Уралсиб» умер в возрасте 56 лет после перенесенного инсульта) — 20 июня этого года — Воронин покинул Россию, вылетев для лечения в Израиль. «Возможно, он и выезжал в Израиль на лечение, но теперь вернулся и находится в столичном регионе», — рассказал РБК источник, близкий к ФСБ.

В июле 2019 года бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В мае ему было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах. Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны бывшие сотрудники подразделения — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Арестованные руководители подразделения работали в управлении и при Воронине.

Авторы: Мария Коломыченко, Дмитрий Серков, Максим Солопов, Маргарита Алехина
Теги: ФСБ, кадровые перестановки, «Росатом»
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