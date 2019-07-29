Экс-глава банковского управления ФСБ нашел работу у подрядчика «Росатома»

Экс-глава управления «К» ФСБ Виктор Воронин стал замдиректора завода «Физприбор». По словам источников, до последнего времени он был советником владельца «Уралсиба» Владимира Когана

Виктор Воронин (Фото: Николаев Александр / Интерпресс / PhotoXPress)

Бывший начальник управления «К» ФСБ Виктор Воронин назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с госорганами московского завода «Физприбор». Об этом РБК рассказал источник в атомной отрасли, информацию подтвердил источник, близкий к ФСБ.

По словам собеседника из атомной отрасли, сотрудникам предприятия было объявлено о приходе нового заместителя 1 июля. В тот же день фамилия, имя и отчество Воронина появились на сайте предприятия. Однако по телефону приемной завода корреспонденту РБК отказались подтвердить, что новый замгендиректора — экс-генерал ФСБ, сославшись на невозможность раскрывать «персональные данные».

Собеседник РБК на предприятии «Физприбор» уточнил, что новый заместитель Виктор Воронин не всегда бывает на предприятии, но уже провел несколько встреч и совещаний.

Завод «Физприбор» является разработчиком и изготовителем решений автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами для гражданской промышленности. С момента создания в 1942 году на предприятии создавали приборы контроля и средства измерения, в том числе для космических кораблей «Союз», «Буран», орбитальной станции «Мир», а также морских буровых установок и атомной промышленности. В последние годы единственным заказчиком предприятия среди госструктур была корпорация «Росатом».

По данным СПАРК, «Физтехприбор» на 100% принадлежит ее гендиректору Евгению Сычугову. Председателем совета директоров компании в сентябре 2018 года был избран выходец из ленинградского управления КГБ, бывший гендиректор и председатель правления «Норильского никеля» и председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский.