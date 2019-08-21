Генпрокуратура решила взыскать ₽6,3 млрд с семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, земельных участков площадью 7 тыс. кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей и более 800 млн руб.

Здание ФСБ на Лубянке (Фото: Максим Стулов / ТАСС)

Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на 6,3 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе следственных действий в квартире, машине и кабинете Черкалина обнаружено 800 млн руб., $72 млн и €8 млн. Генпрокуратура подала в Головинский районный суд Москвы исковое заявление об обращении в доход государства этих денег, а также пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тыс. кв. м, 14 нежилых помещений и двух автомобилей. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд руб., указали в Генпрокуратуре.

«При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн руб.», — отметили в ведомстве.

Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в июле. В мае ему было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах. Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны бывшие сотрудники подразделения — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб. Все трое арестованы.