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Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина
Бывший замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов обратился в СК с заявлением против бизнесмена Аркадия Форсмана и генерала ФСБ Виктора Воронина. Форсман назвал утверждения находящегося в розыске экс-чиновника бредом
Алексей Бажанов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Заявления после арестов силовиков

Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления «К» ФСБ Виктора Воронина. Копия заявления есть в распоряжении РБК.

Аналогичные обращения Бажанов отправил в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента. Кроме того, проживающий в Лондоне бизнесмен направил заявление в Скотленд-Ярд, в котором сообщил об угрозах.

Как указал в заявлениях Бажанов, обратиться в правоохранительные органы он решил после арестов руководителей силовых структур, среди которых оказались генерал Денис Сугробов из ГУЭБиПК МВД и бывшие подчиненные Воронина — Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин, возглавлявшие в разное время банковский отдел управления «К» ФСБ.

Как «друг со связями» помог беглому чиновнику

Основатель торгового дома «Маслопродукт» Алексей Бажанов занимал пост замминистра сельского хозяйства в 2009–2010 годах. Весной 2013 года он был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд руб. у «Росагролизинга». Выйдя из СИЗО под подписку о невыезде, он выехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск.

По словам экс-чиновника, в 2014 году он обратился к своему другу, владельцу трейдинговой компании «Благо» Аркадию Фосману, и договорился с ним о совместном бизнесе — провести финансовое оздоровление и получить контроль над одним из крупнейших производителей подсолнечного масла ЗАО «Маслопродукт-БИО».

Фосман получил от Бажанова документацию компании, а потом перестал выходить на связь, утверждает бывший замминистра. «На тот момент мне было достоверно известно о его близких отношениях с начальником управления «К» СЭБ ФСБ России Ворониным Виктором Геннадьевичем. При любом удобном случае он бравировал данной дружбой, но я не придал этому значение и не чувствовал какой-либо угрозы, — пишет в заявлении Бажанов. — Не позднее августа 2016 года Фосман, используя поддержку и административный ресурс Воронина, вступил в сговор <...>, направленный на завладение предприятием».

Разработанная ими схема, утверждает Бажанов, заключалась в подписании с ГК «Благо» Фосмана договора уступки прав требований по долгу «Маслопродукт-БИО» перед Связь Банком на общую сумму около 9 млрд руб. за 1,9 млрд руб. при оценочной залоговой стоимости активов более 13 млрд руб. В итоге «Благо» уплатила аванс в размере 20% от этой суммы (или 4% от всего размера требований) — 382 млн руб., а остальные 1,5 млрд руб. должны были быть оплачены «еще не существующим векселем Внешэкономбанка на сумму 7,5 млрд руб.».

В итоге ГК «Благо» продала на торгах имущество «Маслопродукта» аффилированной с ней ООО «Аквилон» за 1,5 млрд руб. Деньги были выплачены Внешэкономбанку за вексель от 20 октября 2016 года, который тем же числом был передан Связь Банку. По данным СПАРК, сейчас ООО «Аквилон» с оборотом более 8 млрд руб. принадлежит Ольге Фосман (до 2014 года выручка компании была менее 1 млрд  руб.).

В результате Фосман «при поддержке и покровительстве высокопоставленного друга из ФСБ» получил контроль над предприятием, «а также причинил ПАО АКБ «Связь Банк» ущерб в сумме более 7,1 млрд руб.», утверждает экс-замминистра.

Бажанов заявляет, что познакомился с Ворониным и его подчиненным Фроловым в 2009 году, когда занимал должность замминистра сельского хозяйства. По его словам, встречи с офицерами ФСБ, проходившие в холле столичного отеля «Хаятт», были инициированы Фосманом. Последний вместе с сестрой генерала Воронина Ларисой Ворониной является совладельцем ООО «Компания Благо», утверждает Бажанов. Согласно базе СПАРК, Ларисе Геннадьевне Ворониной принадлежит 10% «Компания Благо».

По его словам, сотрудников ФСБ интересовала деятельность министра сельского хозяйства Елены Скрынник «как на посту министра, так и в качестве руководителя «Росагролизинга», а также сведения о занимавшем тогда пост первого вице-премьера Викторе Зубкове и Алексее Гордееве (тогда занимал пост воронежского губернатора, сейчас — вице-премьера). Бажанов утверждает, что стал фигурантом уголовных дел после отказа дать показания.

Версия Фосмана

Бизнесмен Аркадий Фосман («Деловой Петербург» оценивал в рейтинге «Самые богатые люди Петербурга-2018» его состояние в 17 млрд руб.) в разговоре с РБК назвал обвинения Бажанова «абсолютно надуманной историей».

«Он пытался и в Лондонском суде это доказать. Ему пришлось выплачивать компенсацию за то, что подал против меня иск. Привязывать сюда Виктора Геннадьевича [Воронина] — это бред. Актив, о котором идет речь, сегодня оценивается в 2,5 млрд руб. Его оценивали Сбербанк, ВТБ, банк «Россия». Когда он привлекал на 13 млрд залоговую стоимость, наверное, была возможность как-то завысить стоимость. О каком контроле с его стороны может идти речь, если компания находилась в конкурсном управлении? Вопрос в том, как он привлек 12 млрд руб. кредитов при реальной залоговой стоимости не более 2,5 млрд руб.», — заявил бизнесмен. Он отметил, что связывает заявление Бажанова с его уголовным делом и с судами о привлечении его к субсидиарной ответственности.

В начале 2014 года правоохранительные органы обвинили Бажанова в хищении более 10 млрд руб. кредитов Связь Банка, взятых структурами «Маслопродукта» на закупку сырья и операционную деятельность под залог имущества.

Лариса Воронина не ответила на сообщения РБК.

Новая работа генерала Воронина

В июле РБК сообщал, что Воронин был назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с госорганами московского завода «Физприбор». В 2018 году во время допроса в суде по делу бизнесмена Дмитрия Михальченко, с которым Воронина, по его словам, связывала многолетняя дружба, экс-генерал ФСБ представился президентом лизинговой компании «Мослизинг» (компания с таким названием действует в Москве с 2016 года, следует из данных базы СПАРК, но Воронин отсутствует среди ее учредителей, руководителей или совладельцев). Тогда же он уточнил, что был начальником управления «К» на протяжении 12 лет и официально уволен с 1 августа 2016 года. Воронин покинул должность начальника Управления «К» ФСБ в 2016 году после серии операций Управления собственной безопасности ФСБ в отношении сотрудников СЭБ. Его место занял выходец из УСБ ФСБ Иван Ткачев.

Авторы: Максим Солопов, Дмитрий Серков
Теги: ФСБ России, Алексей Бажанов, Минсельхоз
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