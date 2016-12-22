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Прокуратура Малайзии предъявила обвинение убийцам брата лидера КНДР
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Прокуратура Малайзии предъявила обвинение убийцам брата лидера КНДР
Политика, 21:25
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Прокуратура Малайзии предъявила обвинение убийцам брата лидера КНДР

Прокуратура Малайзии предъявила обвинение двум подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера Северной Кореи, в аэропорту Куала-Лумпура, сообщает Reuters.

По данным агентства, обвиняемыми являются гражданка Индонезии Сити Айша и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг.

Женщины распылили в лицо Ким Чен Нама нервно-паралитическое вещество VX. Прокуроры объявили, что они должны были тренироваться, чтобы совершить преступление с использованием ядовитого вещества.

Таким образом, прокуратура отвергла версию обвиняемых, утверждавших на допросе, что они не понимали, что совершают убийство. Они думали, что участвуют в реалити-шоу.

Прокурор Ван Шахаруддин сказал, что они знали, что обращаются с высокотоксичным веществом, а также о том, что должны смыть его с себя в течение 15 минут.

Reuters отмечает, что Пхеньян отверг обвинения южнокорейских и американских чиновников в том, что за убийством стоит режим северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Следующее заседание суда состоится 16 августа.

Убийство Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. В случае признания вины обвиняемым грозит смертный приговор.

Теги: Малайзия , убийство Ким Чен Нама , обвинение
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