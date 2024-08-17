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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров показал Tesla Cybertruck с пулеметом

Рамзан Кадыров опубликовал видео с поездкой на Tesla Cybertruck с пулеметом
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Глава Чечни опубликовал видео, на котором тестирует электропикап Cybertruck. Он поблагодарил за «поставку» Маска и пообещал отправить машину в зону военной операции на Украине, где автомобиль «принесет много пользы бойцам»

Кадыров показал Tesla Cybertruck с пулеметом
Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил электропикап Cybertruck от компании Tesla, который скоро будет отправлен в зону военной операции на Украине. На опубликованном им видео глава региона едет на машине, в багажнике которой установлен пулемет.

«Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что неслучайно его называют «Киберзверь». Настоящее неуязвимое и быстрое животное», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он назвал отличными характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону военной операции на Украине, где автомобиль «будет востребован в соответствующих условиях». «Уверен, этот «зверь» принесет много пользы нашим бойцам», — добавил глава Чечни.

Он поблагодарил основателя Tesla Илона Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный. «Приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — заключил Кадыров.

Маск пока не комментировал появление Cybertruck у Кадырова. 

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После начала военной операции на Украине США и ЕС запретили поставки предметов роскоши, в том числе автомобилей. В Белом доме не уточнили, по каким критериям будут оценивать то или иное транспортное средство. Ограничения ЕС распространяются на автомобили дороже €50 тыс. ($54,97 тыс. или 4,91 млн руб.). Стоимость электропикапа Cybertruck в США варьируется от $93 990 до $113 990 (от 8,4 млн до 10,18 млн руб.). Первый такой автомобиль появился в Москве в мае 2024 года.

В сентябре 2019 года о подаренной Маском машине говорил президент Александр Лукашенко. «У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил», — утверждал он. Позднее основатель Tesla опроверг слова президента Белоруссии. 

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Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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