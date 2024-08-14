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Маск заявил о готовности станцевать с Трампом

Маск фразой «Я в деле» ответил на видео, где он якобы танцует с Трампом
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Маск заявил о готовности станцевать с Трампом
Video

Американский бизнесмен Илон Маск фразой «Я в деле» отреагировал на видео, на котором он якобы танцует вместе с бывшим президентом США и нынешним кандидатом на этот пост Дональдом Трампом.

Речь идет о видео, созданном искусственным интеллектом. На нем двое мужчин с лицами Маска и Трампа исполняют танец под песню британско-австралийской группы The Bee Gees «Stayin' Alive» (переводится как «Оставшийся в живых»).

«Я в деле и в реальной жизни, если Дональд Трамп готов!» — прокомментировал Маск в социальной сети X.

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Дональд Трамп во время интервью с Илоном Маском в социальной сети X в Mar-a-Lago в Палм-Бич, Флорида, США

Видео опубликовал сенатор от штата Юта Майк Ли 14 августа. За день до этого Маск взял интервью у Трампа. Трансляция шла на странице бизнесмена в X и продлилась около двух часов. Интервью собрало около 1 млрд просмотров.

В ходе беседы Маск обсудил с кандидатом в президенты недавнее покушение на него, отказ действующего главы государства Джо Байдена от предвыборной гонки, военный конфликт на Украине, отношения с президентом России Владимиром Путиным, возможность ядерной войны, отношения с Китаем и т.д.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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