Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос в Twitter.

О том, что у него есть электрический автомобиль Tesla, который подарил ему сам Илон Маск, Лукашенко заявил во время выступления в минской школе 2 сентября. «Я, правда, не на электрическом велосипеде езжу чаще, а кручу педали обычного. У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил», — говорил он.

Позднее издание «Белорусский партизан» усомнилось в правдивости слов главы государства, поскольку электромобиль стоимостью порядка $165 тыс., по их данным, появился у Лукашенко два года назад и о подарке Маска никто не сообщал.

В Twitter издания была опубликована статья под названием «Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?». В комментариях под ней пользователь под ником «Слава Украине!» обратился к Маску с вопросом, действительно ли он сделал такой подарок белорусскому лидеру.