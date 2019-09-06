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НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,58%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос в Twitter.

О том, что у него есть электрический автомобиль Tesla, который подарил ему сам Илон Маск, Лукашенко заявил во время выступления в минской школе 2 сентября. «Я, правда, не на электрическом велосипеде езжу чаще, а кручу педали обычного. У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил», — говорил он.

Позднее издание «Белорусский партизан» усомнилось в правдивости слов главы государства, поскольку электромобиль стоимостью порядка $165 тыс., по их данным, появился у Лукашенко два года назад и о подарке Маска никто не сообщал.

В Twitter издания была опубликована статья под названием «Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?». В комментариях под ней пользователь под ником «Слава Украине!» обратился к Маску с вопросом, действительно ли он сделал такой подарок белорусскому лидеру.

«Эм, нет», — ответил предприниматель.

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Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Всего были выпущены четыре модели электромобилей: Roadster, Model S, Х и 3, а также грузовой Semi. По итогам первого квартала 2019 года чистый убыток компании по производству электромобилей составил $702 млн. Объясняется это уменьшением на 31% числа проданных машин. Маск обещает, что ситуацию удастся исправить в третьем квартале, на который запланировано «большое количество доставок автомобилей».

Теги: Илон Маск, опровержение, Александр Лукашенко, подарок, Tesla
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