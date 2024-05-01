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Технологии и медиа ,  
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В Москву доставили первый Tesla Cybertruck

В Москву доставили первый электропикап Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck (Фото: patrikicity / Telegram)

Первый электрический пикап Cybertruck от компании Tesla появился в России, сообщили РБК в Moscow Tesla Club — компании, которая доставила его в Россию. Первым об этом сообщил телеграм-канал Mash. Стоимость такого автомобиля варьируется от $57390 до $96390 (от 5,3 млн руб. до 9 млн руб.)

«Алексей Еремчук, основатель и руководитель Moscow Tesla Club доставил Tesla Cybertrack в Россию», — рассказали в компании. Еремчук впервые показал этот автомобиль в соцсетях в феврале 2024 года, тогда Tesla Cybertruck находился еще в США. 

Еремчук отметил, что Cybertruck купить сложно: американцы подписывают договор, в котором обязуются платить штраф в $50 тыс., если продадут этот автомобиль в течение года.

Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck
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Фото:tesla.com

Tesla представила прототип Cybertruck в 2019 году. Основатель компании Илон Маск говорил на презентации в Лос-Анджелесе, что корпус автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, а стекла машины бронированы. По его словам, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание пули 9-мм калибра.

Старт массового производства планировался в 2021 году, затем был отложен до 2022 года. В январе 2022-го Tesla снова перенесла начало производства — на 2023 год. Первый такой пикап собрали в июле 2023 года, а в ноябре начались его поставки.

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