В Германии заявили об ответственности Киева за переданное немецкое оружие

Министр финансов Линднер в ответ на сообщения об использовании ВСУ немецких танков во время атаки на Курскую область заявил, что поставленное Киеву оружие перешло под его ответственность. Россия критикует поставки оружия Украине

Кристиан Линднер (Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press)

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, комментируя сообщения об использовании Украиной немецких танков во время атаки на Курскую область, заявил SRF, что поставленное Берлином оружие перешло под ответственность Киева.

«Оружие находится под ответственностью Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону», — сказал глава Минфина.

Он уверен, что оружие применяется в интересах украинской обороны.

Министр подчеркнул, что отказ от военной помощи Киеву поставит под угрозу международный порядок, в таком случае «потенциально миллионы украинцев побегут в Западную Европу».

О том, что после передачи немецкого оружия Киеву оно переходит под ответственность Украины, включая танки Leopard 2 и Marder, говорил и председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер. Издание Bild писало, что по меньшей мере три немецких БМП Marder были задействованы в атаке украинской армии на Курскую область. Позднее издание сообщало, что украинские военные использовали там инженерную машину Wisent 1, созданную на базе танка Leopard 1.

Телеканал Sky News сообщал, что украинские войска используют британские танки Challenger 2 в Курской области. Британская сторона заявляла о праве Украины применять британское оружие для ударов по целям в России. Канцлер Олаф Шольц допускал удары немецким оружием против целей в России для защиты Харьковской области.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев называл публикацию Bild реваншистской и грозил российскими танками в Берлине.