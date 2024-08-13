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Военная операция на Украине ,  
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Кнайсль назвала антиисторичным участие немецких танков в боях в России

Кнайсль: власти Германии не понимают чувства русских при виде немецких танков
Сюжет
Военная операция на Украине
Танк&nbsp;Leopard 2 A6
Танк Leopard 2 A6 (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Правительство Германии поступает антиисторично и «просто бессмысленно», отправляя Украине немецкие танки, которые ВСУ используют в боях в Курской области. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии (2017-2019) Карин Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

Экс-министр говорила с ведущим о том, что немецкие танки въехали в Курскую область впервые с 1941 года.

Кнайсль отметила, что в каждом населенном пункте России есть памятник погибшим в Великой Отечественной войне. В связи с этим новое появление немецких танков на российской территории вызывает у граждан сильные чувства.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», — подчеркнула она.

Украинские военные применили в Курской области немецкий инженерный танк
Политика
Танк Wiesent

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Курской области немецкий инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1, сообщила газета Bild 12 августа. По ее данным, несколько таких машин было поставлено Украине из Германии. Инженерные танки используют для прорыва или создания оборонных линий.

Также до этого Bild сообщал, что по меньшей мере три немецких БМП Marder было задействовано в атаке ВСУ на Курскую область.

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Теги
Карин Кнайсль Германия Украина ВСУ Курская область танки
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